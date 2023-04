Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 19 aprile 2023

UE INAUGURA CENTRO PER TRASPARENZA ALGORITMI





L’Unione europea inaugura a Siviglia il Centro europeo per la trasparenza algoritmica. Il centro si inquadra all’interno dell’applicazione del regolamento sui servizi digitali, e lavorerà sull’analisi e la valutazione degli algoritmi tramite un team multidisciplinare di esperti. Bruxelles intende poi coinvolgere tutti i portatori di interesse, le istituzioni dell’Unione, il mondo accademico, la società civile e le imprese. La Commissione ha anche adottato le norme procedurali per l’attuazione del regolamento sui mercati digitali. Nel dettaglio, si tratta dei moduli da usare e altre procedure da seguire per le aziende chiamate a comunicare a Bruxelles i dati necessari per l’eventuale designazione come grandi piattaforme digitali o gatekeeper.

CRESCE INDUSTRIA VIDEOGIOCHI IN ITALIA, GIRO D’AFFARI DI 2 MLD EURO



Un giro d’affari di oltre 2 miliardi di euro, con un +30% di fatturato delle imprese con una crescita dell’export soprattutto nei mercati extra Ue, come ad esempio il Nord America, e un +50% degli addetti. Sono i numeri dell’industria dei videogiochi in Italia, che sta vivendo “una fase molto positiva” come ha spiegato Talitha Malagò, direttrice generale di Iidea (Italian interactive digital entertainment associacion), che a Roma ha illustrato il Rapporto annuale curato dall’Associazione. Il numero di videogiocatori in Italia è pari a 14,2 milioni, con un’età compresa tra i 6 e i 64 anni e una media settimanale di oltre 7 ore dedicate al divertimento. Nonostante qualche problema dovuto mancanza di forniture sul lato dell’hardware, ricordato da Marco Saletta, presidente di Iidea, le aziende sono cresciute passando da start up a piccole e medie imprese e ora “con il supporto delle istituzioni- come è stato sottolineato- l’industria italiana potrà diventare sempre più competitiva a livello internazionale”.

CHATGPT, GARANTE PRIVACY: AL VIA UNA TASK FORCE EUROPEA



I Garanti della privacy europei, riuniti nel Comitato europeo per la protezione dei dati, hanno deciso di lanciare una task force su ChatGpt dopo il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali lo scorso 30 marzo, nei confronti della società gestita dalla statunitense OpenAi. L’obiettivo della task force è promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni su eventuali iniziative per l’applicazione del Regolamento europeo condotte dalle Autorità di protezione dati. Dopo una serie di interlocuzioni con i rappresentati di OpenAi, il Garante italiano ha indicato alcune prescrizioni su trasparenza, diritti degli interessati e base giuridica del trattamento effettuato da ChatGpt, da adempiere entro il 30 aprile.

BOLOGNA STUDIA I ‘DRONI TAXI’ AEROPORTO-CITTÀ



Uomini d’affari che si spostano dall’aeroporto ai centri nevralgici dell’economia cittadina a bordo di ‘droni taxi’, completamente elettrici e assolutamente silenziosi. Merci che sorvolano la città trasportati con lo stesso sistema da un vertiporto all’altro. Bologna entra nel futuro con un progetto innovativo. E’ infatti in corso lo studio di fattibilità di ‘UrbanV’ per collegare l’aeroporto Marconi in maniera rapida, sicura e sostenibile, tramite velivoli elettrici a decollo verticale, con i principali punti di interesse della città e del territorio regionale. La soluzione permetterà di raggiungere in modo rapido, sicuro e sostenibile i principali punti di interesse della città e del territorio regionale, in un raggio di circa 100-120 chilometri. Il primo ‘taxi drone’ potrebbe decollare a Bologna già nel 2025.