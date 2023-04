Nasce la piattaforma ‘No plastic challenge’: domani la presentazione a Milano

MILANO – L’obiettivo è noto, comune e importante: ridurre l’impatto della plastica per tutelare l’ambiente. Per contribuire a centrarlo è in arrivo un nuovo strumento, la piattaforma ‘No plastic challenge’ sviluppata da Ambiente Mare Italia, Sos Logistica e dipartimento di Psicologia dell’Università Bicocca con il co-finanziamento di Fondazione Cariplo, che sarà presentata giovedì 20 aprile alle ore 17 a Milano presso l’Accademia del Panino Italiano in via Pompeo Leoni 2.

Si tratta di un progetto di gamification per sensibilizzare in particolare la comunità di consumatori della regione Lombardia ma non solo, e soprattutto rappresenta un primo passo della collaborazione multidisciplinare e multisettoriale necessaria per una trasformazione sostenibile.

IL PROGRAMMA

Dopo i saluti iniziali di Elena Riva presidente di Panino Giusto, Daniele Testi presidente di Sos Logistica e di Sergio Urbani dg di Fondazione Cariplo il programma prevede interventi a cura di imprese e professionisti con tanti protagonisti e la firma del Protocollo d’intesa tra Sos Logistica, Ami con il presidente Alessandro Botti e Ubri (Unione dei brand della ristorazione italiana) per una collaborazione fattiva su obiettivi condivisi.

Infine, spazio anche all’arte e design con la mostra ‘Fame da lupi’ curata dal collettivo Cracking art le cui opere sono realizzate con plastica colorata rigenerata.

L’accesso alla manifestazione è gratuito ma a numero limitato previa iscrizione al link SOS LOGistica – Registrazione Eventi (sos-logistica.org).