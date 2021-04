Esercizi e giochi, al via ‘I nuovi Quaderni di Sport di classe’

ROMA – Parte oggi il progetto ‘I nuovi Quaderni di Sport di classe‘: tanti esercizi, percorsi e giochi realizzabili con i bambini in sicurezza, a scuola, a casa o all’aperto. Una nuova proposta lanciata da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione, rivolta ai docenti e pensata per le scuole primarie di tutta Italia. Da oggi sono online anche le video-clip sui ‘Quaderni di Sport di Classe‘: brevi filmati per mostrare in modo semplice come realizzare attività ed esercizi motori dedicati a bambini dai 6 ai 10 anni, a scuola, a casa o all’aperto muovendosi, imparando e divertendosi con gli amici o insieme alla famiglia. Obiettivo del progetto è “favorire la continuità dell’attività motoria per i bambini dai 6 ai 10 anni, in ambito scolastico e familiare, in un contesto in cui sedentarietà e stili di vita poco sani rischiano di diffondersi”.

Basati sui ‘Quaderni di Sport di Classe’ e adattati all’attuale situazione di emergenza sanitaria, i nuovi Quaderni presentano proposte, pensate per tutte le classi, dalla prima alla quinta, per svolgere l’attività motoria in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid. Sono rivolti agli insegnanti di scuola primaria, ai laureati e laureandi in Scienze motorie e alle famiglie per favorire il movimento, l’apprendimento e il divertimento dei bambini a scuola, a casa o all’aperto. Inoltre prevedono adattamenti per i bambini con disabilità e altri Bisogni Educativi Speciali, realizzati in collaborazione con il Comitato Paralimpico Italiano.



I Quaderni comprendono:



Un Compendio, con linee guida e focus metodologici-didattici

Schede pratiche per attività a scuola, con percorsi e giochi motori per tutte le classi

Schede pratiche per attività a casa, con giochi e attività della campagna “Lo Sport è di casa”, da realizzare a casa o all’aperto

Video-tutorial che illustra nel dettaglio i Quaderni e come utilizzarli al meglio

Video-clip dimostrative delle attività e dei giochi motori proposti nelle Schede attività dei Quaderni

Webinar: un percorso di formazione gratuito, curato dalla Commissione Didattico-Scientifica di Sport di Classe e dagli autori dei Quaderni, in collaborazione con la Scuola dello Sport e il CIP, volto ad approfondire i contenuti del progetto formativo.

Le video-clip saranno pubblicate online periodicamente e presenteranno le diverse attività proposte nei Quaderni:

Video sulle Schede pratiche per attività a scuola: illustrano percorsi e giochi per tutte le classi, da svolgere in palestra o in altro spazio adeguato, anche all’aperto, rispettando le norme vigenti in materia di distanziamento interpersonale.

illustrano percorsi e giochi per tutte le classi, da svolgere in palestra o in altro spazio adeguato, anche all’aperto, rispettando le norme vigenti in materia di distanziamento interpersonale. Video sulle Schede pratiche per attività a casa: dedicati ai contenuti della campagna “Lo Sport è di casa”, con proposte che i bambini potranno realizzare a casa o all’aperto, sotto la supervisione di adulti e genitori

Alcune delle video-clip illustreranno anche specifici adattamenti per i bambini con disabilità o BES.

È possibile avere ulteriori informazioni nelle pagine web dedicate www.sportesalute.eu/sportdiclasse.