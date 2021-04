Superlega, Ceferin (Uefa): “Agnelli? Mai visto un uomo mentire così”

ROMA – “Ho parlato con Andrea Agnelli sabato pomeriggio. Mi ha detto che quelle sulla SuperLega erano solo voci e di non preoccuparmi, che mi avrebbe chiamato entro un’ora, poi ha spento il telefono. Sto ancora aspettando”. Così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, in occasione della conferenza stampa dopo la riunione del Comitato esecutivo.

Per poi aggiungere: “Non ho mai detto che questi 12 club sono stati banditi dal calcio europeo per sempre. Tuttavia il loro modo di agire è stato profondamente sbagliato. Agnelli aveva definito la nuova Champions ‘un progetto fantastico’, dal quale però è fuggito. Se volessero tornare, direi loro: ‘Bentornati’. Non c’è niente di personale, tranne forse con Agnelli, che è scappato anche dai 247 club che rappresentava (l’Eca, ndr), mai vista una cosa del genere”.

