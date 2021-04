Cervo salvato dai pompieri a Pordenone: era caduto in un canale

TRIESTE – Un cervo adulto, di circa 130 chili, è stato salvato oggi dai Vigili del fuoco in Friuli Venezia Giulia. Caduto in un canale, finito vicino alla griglia di contenimento dei detriti, non riusciva a tornare a riva. È successo questa mattina, poco dopo le 8, a San Quirino, località San Foca, in provincia di Pordenone, dove sono intervenuti i pompieri della località di Maniago, coadiuvati dalla squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) di Pordenone. I soccorritori fluviali hanno raggiunto l’animale con un gommone, si sono affiancati al cervo impaurito e sono riusciti a metterlo in sicurezza, riportandolo sulla terra ferma, dove è stato affidato al personale del recupero fauna selvatica.

