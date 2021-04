Thriller e noir per la sesta edizione di ‘Milano da leggere’

di Marialaura Iazzetti

MILANO – Polizieschi, thriller e noir. Inizia oggi la sesta edizione di ‘Milano da Leggere’, l’iniziativa organizzata dalle biblioteche del Comune di Milano che propone una selezione di libri digitali scaricabili gratuitamente dal sito del progetto o inquadrando il qrcode presente sui manifesti in giro per la città. Grazie ad Atm il download potrà essere effettuato anche su tutta la rete della metropolitana e dei mezzi di superficie. Il genere scelto è il giallo e i volumi selezionati sono dieci.

“La scorsa edizione di ‘Milano da Leggere’, realizzata durante il primo lockdown e dedicata a ‘I Talenti delle Donne’, ha riscosso un grande successo con oltre 142.000 download effettuati”, ricorda l’assessore alla Cultura del Comune, Filippo Del Corno. Anche quest’anno, è la città di Milano a essere protagonista dei racconti: “È sempre al centro di tutte le edizioni, che siano dedicate al fumetto o alla comicità, al giallo o alla creatività femminili; e anche in questa nuova edizione Milano è non solo lo scenario delle storie, ma anche la coprotagonista di questi delitti alla milanese. Ancora una volta quello che emerge è il racconto a più voci della città, con le sue luci e le sue ombre, una città a tante dimensioni e in continuo cambiamento”, spiega Del Corno. Gli ebook saranno pubblicati con cadenza settimanale, ogni mercoledì fino al 23 giugno. Si parte oggi con il thriller di Paolo Roversi, ‘La confraternita delle ossa’ (Marsilio).