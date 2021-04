Cultura, Franceschini: “La crescita di Matera durerà negli anni”

POTENZA – “La crescita di Matera come Capitale europea della cultura 2019 durerà negli anni. L’immagine oggi di Matera è di una grande città turistica in Europa e nel mondo”.

Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo da remoto alla presentazione on line dell’attività di monitoraggio e valutazione condotta dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 sui risultati di Matera Capitale europea della cultura 2019.

“Matera – ha aggiunto il ministro – è anche una bella storia per il Mezzogiorno, esempio di come si può rendere attrattivo il patrimonio culturale in tutta Italia. Matera è diventato un modello, dimostrando che non è più questione di dimensione ma di progetto, come per Procida, Capitale italiana della cultura 2022”.

SINDACO MATERA: “OGGI SI COGLIE EREDITÀ E SI PENSA AL FUTURO“

“Sono sindaco da soli due mesi e ho vissuto da cittadino il grande traguardo che la città ha raggiunto grazie alla Fondazione e a tutti gli interlocutori, dagli enti locali ai cittadini e alla città. Oggi si coglie l’eredità e si pensa al futuro“. Così il primo cittadino di Matera, Domenico Bennardi, intervenendo alla presentazione dei risultati di Matera capitale europea della cultura 2019 in un incontro on line sul sito del ministero della Cultura.

“Sicuramente ci aspettano tante sfide – ha aggiunto – al titolo dobbiamo affiancare una serie di cose. Oltre a riconoscimento che di fatto la pandemia ci ha sospeso, spero si possa lavorare con enti locali e governo nazionale per fare in modo che Matera non sia solo esempio da emulare, dotando la città delle infrastrutture necessarie”. Per il sindaco la città dei Sassi vive un paradosso: “Da qui – ha detto – non possiamo arrivare a bellissime località della nostra tessa regione, come Craco, Valsinni, il volo dell’angelo e su questo bisogna lavorare”. Altro obiettivo è “incrementare il mondo accademico, fare di Matera cittadella universitaria, fortificando i corsi universitari presenti con sue peculiarità”.



Bennardi avanza poi l’ipotesi di avvalersi di una nuova fondazione oltre a quella esistente: “Mi auguro che la Fondazione abbia una prosecuzione – ha precisato – ma poiché c’è tanto da fare per l’industria creativa, culturale, per l’innovazione e la gestione dei luoghi culturali, per l’orange economy e la sostenibilità con l’ agenda 2030, probabilmente una Fondazione non basterà”. Per il sindaco Matera può diventare “esempio” solo se “università, mondo accademico, aziende e tecnologia faranno gioco di squadra per creare occupazione. In città – ha concluso Bennardi – non abbiamo un luogo che possa narrare i percorsi cinematografici. Non abbiamo un museo comunale, una biblioteca comunale. Paradossi che dobbiamo cercare di smantellare nel prossimo futuro, creando occasioni attrattive”.