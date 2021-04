Russia, Navalny trasferito in un ospedale penitenziario

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – L’oppositore politico russo Alexei Navalny sarà trasferito in un ospedale per detenuti, a 180 chilometri ad est di Mosca, a Vladimir. La notizia del trasferimento è stata annunciata questa mattina dal Servizio penitenziario federale russo (Fsni), dopo che la portavoce di Navalny ha dichiarato, nei giorni scorsi, che le sue condizioni di salute si stanno deteriorando e che potrebbe essere in pericolo di vita.

Il detenuto, alla terza settimana di sciopero della fame, avrebbe ora accettato, di comune accordo, “di cominciare una terapia vitaminica”, si legge nel comunicato del Fsni. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, “sono soddisfacenti”.

