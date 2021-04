ROMA – Il tour negli stadi di Tiziano Ferro è cancellato per il perdurare dell’emergenza sanitaria di Coronavirus. È lo stesso cantautore a darne notizia con un video pubblicato sui social in cui si dice estremamente dispiaciuto. I concerti, originariamente fissati per l’estate scorsa e in calendario come recupero per la prossima, sono rimandati al 2023. Una notizia che sconvolge i fan, in attesa di rivedere Tiziano ormai da prima dello scoppio della pandemia.

“Avremmo sperato in un’estate diversa- dice Tiziano in video- avrei voluto festeggiare con voi i miei vent’anni di carriera ma bisogna accettare lo stato delle cose e rendere costruttivo anche questo momento distorto”.

I biglietti già acquistati rimangono validi per chi volesse aspettare il nuovo calendario ma è anche disponibile il rimborso (da chiedere entro il 20 luglio). “Le mie energie e i miei sforzi da adesso- continua Ferro- andranno tutte verso Scena Unita per aiutare i lavoratori dello spettacolo che rimarranno senza impiego per il secondo anno consecutivo”.