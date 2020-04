Coronavirus, “One World Together At Home”: Bocelli canta ‘The Prayer’ con Lady Gaga, Celine Dion e John Legend

ROMA – Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, i Rolling Stone, Jennifer Lopez, John Legend, Zucchero, Alanis Morissette e tanti altri. I big della musica mondiale si uniscono contro il Coronavirus e danno vita a “One World Together At Home”, un megaconcerto benefico organizzato da Lady Gaga, insieme a Global Citizen, per sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19. L’evento ha tenuto compagnia agli spettatori di tutto il mondo per otto ore, con le più grandi star della musica mondiale che si sono esibite dalle loro abitazioni. Tra loro anche Andrea Bocelli protagonista di un’intensa interpretazione di ‘The Preyer’ insieme a Lady Gaga, Céline Dion, Lang Lang e John Legend.