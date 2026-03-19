FOTO | Arriva la prima nave da crociera a idrogeno: si chiama ‘Viking Libra’

ROMA – Stazza lorda di circa 54mila tonnellate, una lunghezza di 239 metri e la capacità di ospitare fino a 998 passeggeri in 499 cabine, ‘Viking Libra’ sarà la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno e sarà dotata di un sistema di propulsione basato in parte sull’idrogeno liquefatto e sulle celle a combustibile. Lo fa sapere in una nota Fincantieri in occasione del varo della nuova nave da crociera nel cantiere di Ancona, per la società armatrice Viking, che verrà consegnata alla fine del 2026.

Il progetto è stato sviluppato con una forte attenzione agli aspetti ambientali, continua la nota. L’unità sarà infatti in grado di operare in navigazione a emissioni zero, rendendo possibile l’accesso anche ad aree marine particolarmente delicate dal punto di vista ambientale.

La collaborazione tra Fincantieri e Viking, avviata nel 2012, continua a rappresentare una solida partnership nel settore crocieristico. Considerando le navi già ordinate, i contratti siglati e le opzioni concordate negli ultimi mesi, la cui efficacia resta subordinata alle consuete condizioni di finanziamento previste dal mercato, il portafoglio complessivo tra i due gruppi raggiunge oggi le 26 unità, concludono da Fincantieri.