giovedì 19 Marzo 2026

Ancora scene di guerriglia urbana a Palermo per la ‘vampe’ di San Giuseppe

Già ieri cinque vigili del fuoco erano finiti al pronto soccorso perché colpiti da una sassaiola mentre cercavano di spegnere un rogo

di Salvo CataldoData pubblicazione: 19-3-2026 ore 18:51Ultimo aggiornamento: 19-3-2026 ore 18:51

PALERMO – Ancora scene di guerriglia urbana a Palermo per le ‘vampe’ di San Giuseppe. In via Nina Siciliana, strada parallela alla circonvallazione della città, all’altezza del parcheggio degli emiri, un gruppo di ragazzini a volto coperto si è posto a difesa di un rogo appiccato alla fine della strada, all’incrocio con via Perpignano, impedendo ai vigili del fuoco di intervenire per spegnere le fiamme. Sul posto carabinieri e polizia, che hanno chiuso la strada.
Una scena già vista nel capoluogo siciliano dove ieri cinque vigili del fuoco sono finiti al pronto soccorso perché colpiti da una sassaiola durante le operazioni di spegnimento di una vampa nel quartiere Zen 2.

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