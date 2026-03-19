Michelle Hunziker nell’igloo e sotto un metro di neve, Giulio Berruti era con lei? Il gossip si scatena

ROMA – Michelle Hunziker è reduce da un weekend sulla neve in Svizzera, con tanto di notte passata in un igloo a 3.200 metri sul Cervino. “Stanotte si dorme a zero gradi, in questo igloo, in quel sacco a pelo”: lo racconta lei stessa in un video pubblicato sui social due giorni fa, mostrando le sciate, le nevicate, lo specialissimo igloo e poi anche il risveglio sotto una incredibile quantità di neve. Ma con lei, si chiedono i curiosi e i fan, c’era o no Giulio Berruti? Di una presunta nuova storia d’amore tra Michelle Hunziker e l’attore Giulio Berruti si è scritto ormai da un paio di settimane, e proprio oggi il giornalista esperto di gossip Gabriele Parpiglia ha confermato che i due avrebbero cenato insieme anche in questi giorni in un posto romantico. Quindi, dieci giorni fa avrebbero passato il weekend in Maremma, alle Terme di Saturnia, forse (chissà) potrebbero aver passato insieme la notte nell’igloo a 3.000 metri (il mattino successivo Hunziker ha comunque rassicurato i fan, nel video, dicendo che si stava “al caduccio”), e poi, una volta rientrati sarebbero andati insieme a cena. Parpiglia no ha dubbi sul fatto che le cose, tra i due, starebbero andando alla grande. Non resta che da aspettare il coming out, allora, con la coppia che forse prima o poi si deciderà a pubblicare una foto insieme.

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