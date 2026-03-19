Svastica a Palermo sulla pensilina dell’autobus

PALERMO – Atto vandalico su una pensilina Amat, azienda che si occupa del trasporto pubblico urbano a Palermo. Ignoti hanno imbrattato la pensilina di piazza De Gasperi, vicino allo stadio Renzo Barbera, dipingendo una svastica.

LAGALLA: “LA SVASTICA GESTO IGNOBILE”

Sull’episodio indaga la polizia ma intanto il sindaco, Roberto Lagalla, ha espresso forte condanna per l’episodio. “Si tratta di un gesto ignobile e inaccettabile, che offende la memoria storica, i valori democratici e il senso civico della nostra comunità – le parole di Lagalla -. Palermo è una città aperta, inclusiva e non c’è spazio per simboli di odio, né per chi tenta di diffondere messaggi di intolleranza e violenza”.

CONTATTATA L’AMAT PER LA RIMOZIONE DELLA SVASTICA

Lagalla ha contattato Amat per la rimozione immediata della svastica dalla pensilina, “restituendo decoro – ancora il sindaco di Palermo – a un luogo frequentato quotidianamente da cittadini e pendolari”. Lagalla ha poi aggiunto: “Confido nel lavoro delle forze dell’ordine, affinché i responsabili vengano individuati al più presto. Sono certo che la città saprà reagire con fermezza, ribadendo con chiarezza i valori di rispetto, convivenza e legalità che la contraddistinguono”.

DI GANGI (PD): “NON UNA BRAVATA MA UN ATTO GRAVE”

Sulla vicenda è intervenuta anche la consigliera comunale del Pd Mariangela Di Gangi. “Non siamo davanti a una semplice bravata – ha sottolineato -. Si tratta di un fatto grave che richiama simboli di odio, violenza e negazione dei valori democratici. Ho chiesto l’immediata rimozione e la segnalazione alle autorità competenti. Palermo non può tollerare la presenza di simboli nazisti nello spazio pubblico. Serve una risposta rapida e chiara. Cancellare subito questi segni e rafforzare le azioni di controllo e prevenzione – ha concluso -, per evitare che episodi simili si ripetano”