Elettra Lamborghini co-conduttrice dell’Eurovision 2026 con Gabriele Corsi

Ph. Cristina Nashed

ROMA – Elettra Lamborghini condurrà l’Eurovision Song Contest per la Rai insieme a Gabriele Corsi. Dopo alcuni rumors che erano circolate nelle ultime ore, la notizia è stata confermata durante la conferenza stampa di Canzonissima, la nuova versione dello show Rai che andrà in onda da sabato 21 marzo condotto da Milly Carlucci. La proposta ufficiale è arrivata direttamente dal direttore Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore: “Elettra, vuoi co-condurre l’Eurovision Song Contest?”.

La cantante, reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo con “Voilà”, ha accettato subito. “Mi era arrivata voce, non mi aspettavo fosse confermato, dico la verità. Evidentemente lo è, quindi mi dovrò preparare, immagino. Non c’è stato tempo di prepararmi, non lo sapevo”, ha detto l’artista a margine come scrive Skytg24. “Sono molto contenta anche perché anni fa andai a vedere l’Eurovision ed è veramente uno spettacolo pazzesco e quindi sono onorata”, ha aggiunto. Elettra Lamborghini raccoglie il testimone da BigMama.

Lamborghini, che è anche nel cast di Canzonissima, dovrà, quindi, farsi trovare pronta per le semifinali e la finale, in programma dal 12 al 16 maggio a Vienna. Le prime due saranno trasmesse su Rai2, la finalissima su Rai1.