Val Kilmer rivive grazie all’IA: sarà di nuovo protagonista di un film

Foto dal profilo Instagram di Val Kimer

ROMA – A quasi un anno dalla sua morte, Val Kilmer torna a rivivere e a recitare in prima persona. Tutto merito dell’intelligenza artificiale. L’attore sarà comunque nel cast di “As deep as the grave” nel personaggio di un prete cattolico nativo americano. Il 65enne era stato scelto cinque anni fa per il ruolo, ma le condizioni fisiche dovute al cancro alla gola che gli era stato diagnosticato nel 2014 non gli hanno permesso di unirsi al set. Kilmer è poi scomparso il primo aprile del 2025 per le complicazioni di una polmonite.

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“Era l’attore che volevo per questo ruolo”, ha raccontato a Variety lo sceneggiatore e regista del film, Coerte Voorhees. “Il film era stato concepito quasi interamente attorno a lui. Si ispirava alla sua eredità nativa americana e al suo legame e amore per il Sud-Ovest. L’altro giorno stavo guardando la lista delle riprese e lo avevamo pronto per girare. Stava attraversando un periodo davvero molto difficile a livello di salute e non ha potuto partecipare”, ha aggiunto.

Così, nonostante Kilmer non avesse girato una scena, sarà nel film grazie all’aiuto di un’intelligenza artificiale generativa all’avanguardia. Operazione approvata dagli eredi del defunto attore, tra cui sua figlia Mercedes. L’immagine realizzata dall’IA dell’indimenticabile ‘Ice’ di Top Gun nei panni di un prete è così circolata online, diventando virale.

“NONOSTANTE ALCUNI POSSANO CONSIDERARLO CONTROVERSO, QUESTO È CIÒ CHE VOLEVA VAL”

“La sua famiglia continuava a ripetere quanto ritenessero importante il film e quanto Val desiderasse farne parte”, ricorda ancora a Variety Coerte Voorhees. “Credeva davvero che fosse una storia importante e voleva che il suo nome fosse associato a questo progetto. È stato questo sostegno a darmi la sicurezza necessaria per dire: ‘Va bene, facciamolo’. Nonostante alcuni possano considerarlo controverso, questo è ciò che Val voleva“, sottolinea. “Ha sempre guardato alle tecnologie emergenti con ottimismo, considerandole uno strumento per ampliare le possibilità narrative”, ha dichiarato Mercedes Kilmer.

“As deep as the grave”, nuovo titolo di “Canyon of the dead”, scrive Variety: “è la storia vera degli archeologi del sud-ovest americano Ann ed Earl Morris, che raccontano i loro scavi nel Canyon de Chelly, in Arizona, nel tentativo di ricostruire la storia del popolo Navajo“.

Il progetto utilizza sia immagini di Kilmer da giovane, molte delle quali fornite dalla sua famiglia, sia filmati dei suoi ultimi anni per mostrare il suo personaggio in varie fasi della sua vita. Anche l’audio utilizza la voce di Kilmer, che, negli ultimi anni della sua vita, fu danneggiata da un intervento alla trachea.