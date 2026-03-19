giovedì 19 Marzo 2026

Como in lutto: è morto il patron Michael Bambang Hartono

L'indonesiano aveva 86 anni ed era, insieme al fratello Robert Budi, azionista di riferimento del Como dal 2019

di Marco MelliData pubblicazione: 19-3-2026 ore 12:57Ultimo aggiornamento: 19-3-2026 ore 12:57

Foto dal profilo Instagram del Como FC

ROMA – “La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il Club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il Club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto“. Lo comunica il Como sui social. L’indonesiano Michael Bambang Hartono aveva 86 anni ed era, insieme al fratello Robert Budi, azionista di riferimento del Como dal 2019.

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