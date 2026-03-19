Imprese, un rituale multisensoriale ispirato alla pausa caffè: è ‘Beauty break’

BOLOGNA – In un mercato retail sempre più affamato di connessioni emotive e autenticità, Sarno Display ribalta i paradigmi della fiera tradizionale e presenta al Cosmopack 2026 (Padiglione 18, Stand F43) un’attivazione che ridefinisce il concetto di customer experience: nasce ‘Beauty break’. Un nuovo format di retail experience che combina skincare, pausa caffè e raccolta dati per creare engagement tra brand e consumatore. Sarno Display S.r.l. è un’azienda italiana leader nella progettazione e produzione di soluzioni per il visual merchandising e la comunicazione nel punto vendita (espositori da banco, da terra, vetrine). Fa parte del Gruppo Gatto (Gatto Astucci), realtà storica con sede a Domegge di Cadore (Bl) specializzata nel luxury packaging. Si trova a Carnate (MB), in Lombardia. È una Società Benefit e ha ottenuto la certificazione B Corp, a testimonianza di un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale. Il progetto, realizzato insieme a Rhea, produttore di macchine da caffè e distributori automatici, e Teaology, brand di skincare botanica, trasforma l’esperienza del cliente allo stand (e replicabile nel punto vendita) in un rituale multisensoriale ispirato alla pausa caffè. Allo stesso tempo consente ai retailer di raccogliere dati utili a fini marketing e commerciali, coinvolgendo il consumatore in un’esperienza partecipativa, ingaggiante e premiante.

‘Beauty break’ integra, infatti, in un unico concept contenuti informativi di brand, tecnologia per la raccolta di dati non sensibili e la distribuzione di bevande e prodotti, trasformando lo stand e il punto vendita in uno spazio di relazione e ospitalità. L’esordio di ‘Beauty break’ sarà a Cosmopack, dove i visitatori potranno degustare un’ampia varietà di bevande (un caffè, un cappuccino, un the, ma non solo) e selezionare un prodotto di Teaology attraverso i distributori automatici altamente personalizzabili di Rhea. Allo stesso tempo sarà possibile raccogliere insight utili per sviluppare attività di marketing e relazione sempre più mirate. L’integrazione tra food & beverage e beauty all’interno di una cornice espositiva d’avanguardia rappresenta una vera dichiarazione d’intenti sul futuro dei negozi fisici. Il momento del caffè diventa un touchpoint strategico di relazione con il cliente: i distributori automatici, reinterpretati in chiave innovativa e connessi attraverso telemetria, si trasformano da semplici strumenti di erogazione in piattaforme di marketing evolute, capaci di creare esperienza nel settore retail. La contaminazione tra mondi diversi può generare un valore aggiunto senza precedenti per il punto vendita moderno.

“Il punto vendita può e deve essere un luogo di benessere- spiega Cristian Paravano, ceo di Sarno Display società benefit- Collaborare con partner come Rhea e Teaology ci permette di mostrare che il display del futuro non si limita a esporre, ma crea una connessione profonda tra il marchio e l’individuo, trasformando l’attesa in valore e l’esposizione in Retail Entertainment”. “La partecipazione di Rhea a ‘Beauty break’ nasce dalla convinzione che il valore degli spazi fisici risieda sempre più nella loro capacità di generare esperienza, coinvolgimento e relazione con il cliente. Da sempre Rhea sperimenta e sviluppa soluzioni di ospitalità su misura per diversi contesti di mercato, interpretando l’automazione come uno strumento capace di creare momenti di accoglienza e connessione. Con ‘Beauty break’, insieme a Sarno Display e Teaology, portiamo questa visione anche nel retail beauty, trasformando la pausa caffè in un’esperienza capace di arricchire il punto vendita e di rafforzare il dialogo tra brand e consumatore” spiega Andrea Pozzolini ceo di Rhea. ‘Beauty break’ fonde tre leader del Made in Italy: Sarno Display (B Corp) progetta “l’architettura del desiderio”, fornendo il palcoscenico fisico dove sostenibilità e tecnologia si incontrano per esaltare l’identità dei brand; Rhea eleva il momento della pausa attraverso l’automazione grazie a soluzioni personalizzabili e qualità delle bevande; Teaology Tea Infusion Skincare (B Corp) chiude il cerchio del benessere: utilizzando infusioni di tè al posto dell’acqua nelle proprie formule, Teaology omaggia i visitatori con l’efficacia della “bellezza pulita”, incentivando la prova del prodotto in modo spontaneo.

IL FUTURO DEL RETAIL È UN’ESPERIENZA B CORP

‘Beauty break’ non è solo una collaborazione commerciale, ma la traduzione concreta del principio di interdipendenza promosso dal movimento B Corp. L’idea è nata nel dicembre scorso dall’incontro tra Sarno Display e Teaology, con l’obiettivo di mettere in comune competenze e visioni per generare un impatto positivo su persone e ambiente. In questo percorso si inserisce anche Rhea, che da sempre pone al centro del proprio modo di fare impresa la sostenibilità ambientale e sociale.

L’IMPEGNO DI SARNO DISPLAY PER UNA FILIERA RESPONSABILE PROSEGUE OLTRE LO STAND

Il 26 marzo alle ore 17, presso lo stand di Punto Pack (Padiglione 20, Stand C28), Sarno Display si unirà alle altre B Corp italiane del packaging per un incontro ufficiale supportato da B Lab Italia. L’ESPERIENZA ‘BEAUTY BREAK’ – Stand Sarno Display – padiglione 18, Stand F43. 26-28 marzo. Orari: 10-12 e 14-16.