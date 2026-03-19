giovedì 19 Marzo 2026

Meningite, cresce l’allarme in Inghilterra: 27 casi tra confermati e sospetti nel Kent

Secondo la BBC 15 quelli accertati: focolaio partito da una discoteca a Canterbury, scatta la campagna vaccinale

Data pubblicazione: 19-3-2026 ore 11:56Ultimo aggiornamento: 19-3-2026 ore 11:57

ROMA – Sale il numero dei casi di meningite nel sud-est dell’Inghilterra. Secondo quanto riporta la BBC, sono 27 i casi tra confermati e sospetti registrati nel Kent, in aumento rispetto ai 20 segnalati il giorno precedente. Di questi, 15 risultano accertati.

FOCOLAIO TRA SCUOLE E UNIVERSITÀ

Il cluster interessa in particolare ambienti scolastici e universitari: casi sono stati confermati in due università e in diverse scuole del Kent, oltre che in un istituto di istruzione superiore a Londra.

Secondo le autorità sanitarie britanniche, il focolaio sarebbe riconducibile a una discoteca di Canterbury, da cui si sarebbe diffusa l’infezione.

Nel frattempo, a tutti i medici in Inghilterra è stato raccomandato di prestare attenzione ai sintomi della meningite.

IL CEPPO: MENINGITE B

Il focolaio è causato dal ceppo di meningococco B (MenB), come riferito alla BBC dall’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria.

La vaccinazione contro questo ceppo è stata introdotta nel Regno Unito nel 2015, ma riguarda neonati e bambini piccoli. L’attuale popolazione studentesca e molti adolescenti, quindi, non risultano coperti.

La situazione ha già avuto conseguenze gravi: la famiglia di un adolescente morto a causa dell’infezione ha parlato di una perdita “devastante”.

STOP AD ATTIVITÀ E CONTATTI TRACCIATI

Migliaia di persone sono state contattate nell’area di Canterbury nell’ambito delle attività di tracciamento.

L’Università del Kent ha sospeso esami e valutazioni in presenza per la settimana in corso, mentre l’associazione studentesca ha annullato tutti gli eventi.

VACCINI AGLI STUDENTI

È stata avviata una campagna straordinaria: circa 5.000 studenti dell’Università del Kent riceveranno il vaccino contro la meningite B.

Il ministro della Salute britannico, Wes Streeting, ha visitato il centro vaccinale allestito nella palestra dell’ateneo di Canterbury, incontrando studenti e personale sanitario.

STREETING: “SITUAZIONE SENZA PRECEDENTI”

Intervenendo alla BBC, il ministro ha definito l’epidemia “senza precedenti”, soprattutto per la rapidità e l’ampiezza della diffusione del focolaio.

Le autorità continuano a monitorare l’evoluzione dei contagi, mantenendo alta l’attenzione per evitare un’ulteriore espansione dell’infezione.

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