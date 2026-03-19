Tg Cultura, l’edizione di giovedì 19 marzo 2026

ANCONA È LA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA PER IL 2028

Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, durante una cerimonia al dicastero a Roma. La città marchigiana, che riceverà 1 milione di euro dal ministero, ha trionfato tra le dieci finaliste grazie al dossier ‘Ancona, adesso’, considerato “eccellente” dalla Commissione che le ha assegnato il titolo all’unanimità. “È una giornata storica, un risultato che nasce da un lavoro corale, responsabile ed entusiasta, che ha unito istituzioni, università, porto, sistema culturale e comunità, dando forma a una visione condivisa e riconoscibile”, ha detto il sindaco Daniele Silvetti. Il progetto, che mobilita oltre 80 iniziative site-specific curate da maestri come il tre volte Premio Oscar Dante Ferretti, declina la cultura in quattro macroaree: Questo Mare, Via Maestra, Adesso Parco, Mare Culturale.

CON ‘TRANSIZIONE’ IL FESTIVAL DI LETTERATURA WORKING CLASS

Dopo le prime tre edizioni dedicate al passato con ‘le genealogie’, al presente con ‘le geografie’ e al futuro con ‘le prospettive’, quest’anno il Festival di letteratura working class torna con la parola chiave ‘transizione’. Organizzato anche quest’anno da Edizioni Alegre, Collettivo di fabbrica Gkn, Soms Insorgiamo e Arci Firenze, e diretto da Alberto Prunetti, il Festival dà appuntamento dal 10 al 12 aprile a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, per raccontare questo momento di sospensione, piegano gli organizzatori, in cui il vecchio mondo sta morendo e quello nuovo tarda a comparire. Le storie della classe lavoratrice questa volta arriveranno dall’Argentina e dal Messico, dalla Svezia e dalla Finlandia, Dal Pakistan e dalla Palestina, dalla Francia e dall’Italia.

IN SENATO UNPLI PREMIA LE SAGRE E GLI EVENTI DI QUALITÀ

L’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia rinnova il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano attraverso l’assegnazione dei marchi ‘Sagra di Qualità’ ed ‘Evento di Qualità’. La cerimonia di consegna in Senato ha visto premiate 44 Sagre di Qualità e 21 Eventi di Qualità, oltre a 3 menzioni speciali, coinvolgendo in tutto 15 regioni. “Con questi marchi Unpli vuole premiare il lavoro straordinario delle Pro Loco italiane e offrire ai cittadini e ai visitatori un riferimento chiaro per riconoscere manifestazioni che nascono da una storia vera, da una comunità viva e da un forte legame con il territorio”, ha detto Antonino La Spina, presidente di Unpli.

A ROMA IL DAMS MUSIC FESTIVAL CON SILVESTRI E CAPOSSELA

Dal 24 al 29 marzo 2026 torna al Teatro Palladium di Roma il Dams Music Festival, organizzato dell’Università Roma Tre e nato per collegare l’ambito della formazione musicale universitaria al mondo della cultura e delle professioni. La quinta edizione è dedicata al rapporto tra la musica e la comunicazione e vedrà, accanto a esperti e giovani promesse, artisti affermati che si confrontano con ricercatori e docenti universitari. Il Festival ripropone anche il contest ‘Roma Tre canta’ che quest’anno prevede una nuova sezione dedicata alle candidature degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La serata finale della premiazione vedrà Daniele Silvestri come ospite d’onore, mentre Vinicio Capossela chiuderà il Festival nella sua edizione 2026.

GIUGNO A LAMEZIA TERME PER ‘TRAME’, LIBRI SULLE MAFIE

‘Terra e Libertà’ sarà il titolo della XV edizione di ‘Trame’, il Festival dei libri sulle mafie che quest’anno celebrerà quindici anni di impegno civile, culturale e sociale dal 16 al 21 giugno a Lamezia Terme. Un tema che, citando il film del 1995 diretto da Ken Loach, racchiude il senso del festival e invita a riflettere sulla terra come uno spazio di appartenenza e diritti, ma anche di conflitto, sopraffazione e resistenza. Nel corso della sei giorni, il festival proporrà un programma di incontri e panel dedicati alle nuove forme di controllo mafioso dell’economia e del lavoro, alla difesa dell’impresa libera, al rapporto tra criminalità organizzata e territori, ai conflitti armati e alle loro conseguenze sui diritti umani.