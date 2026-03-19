“Sono il figlio segreto di Celentano”. Adriano risponde con ironia: “No, sono tuo nonno”

ROMA – “Sono il figlio segreto di Celentano”. La notizia che non ti aspetti scuote il mondo del gossip dopo quella riguardante il figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà: dalle pagine di Oggi il 55enne romano Antonio Maria Segatori rivendica il legame con Adriano, raccontando una storia risalente al 1967 quando sua madre, ancora minorenne, entrò nel clan Celentano. “Nella mia vita ho avuto due cognomi, Biscardi come mia madre e Segatori come suo marito. A 55 anni sono pronto al terzo. Voglio essere riconosciuto dal mio vero padre e chiamarmi finalmente Celentano“, dice l’uomo che è figlio di Maria Luigia Biscardi, insieme in una foto pubblicata sul profilo Instagram del settimanale.

MARIA LUIGIA BISCARDI: “QUANDO GLI DISSI CHE ASPETTAVO UN FIGLIO LUI COMINCIÒ AD IGNORARMI”

La donna, ai tempi, si presentò al Cantagiro con il nome d’arte Brenda Bis. Rimase incinta alla fine del 1969 quando non aveva ancora compiuto 18 anni. “Adriano ha iniziato a corteggiarmi- racconta la donna- era il mio idolo e ho ricambiato le sue attenzioni. Ci incontravamo in sala di registrazione, quando tutti se ne andavano. Quando gli dissi che aspettavo un figlio da lui cominciò a ignorarmi, il mio contratto col Clan venne chiuso con due anni di anticipo e mi ritrovai a piedi, estromessa, fuori dal giro su cui avevo puntato tutte le mie carte”.

LA VICENDA FINÌ IN TRIBUNALE GIÀ NEL 1975

Oggi racconta che la vicenda ebbe “uno sbocco giudiziario già nel 1975, quando la madre presentò al tribunale di Roma un ricorso per il riconoscimento della paternità. Il procedimento fu poi archiviato dopo la mancata comparizione della donna e Celentano reagì pubblicamente”, smentendo la storia e definendo Maria Luigia “una pazza”. Secondo Andrea Segatori, il nonno – avvocato – all’epoca potrebbe aver raggiunto un accordo con i legali del cantante. L’uomo riapre il caso sul piano civile: “Assistito dagli avvocati Manuela Maccaroni e Pierpaolo Salienti, ha depositato al Tribunale Civile di Milano un ricorso per dichiarazione giudiziale di paternità. Il giudice potrà valutare eventuali accertamenti biologici, compreso il test del Dna“. Segatori spiega: “Non lo faccio per soldi. Voglio solo sapere chi è mio padre. Ne ho il diritto”.

LA RISPOSTA IRONICA DI ADRIANO CELENTANO

Cosa dice Adriano di tutto ciò? Il molleggiato ha risposto su Instagram. In un post colmo dell’ironia che lo contraddistingue, scrive: “Caro Antonio, mi spiace contraddirti…purtroppo io non sono tuo padre. La verità è che sono tuo nonno“.