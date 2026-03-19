La foto di Trapattoni a 87 anni, Aldo Serena scrive una lettera: “Volevo esserci io con lui, ha cambiato la mia vita”

ROMA – Un compleanno speciale, celebrato tra l’affetto dei tifosi e il ricordo dei suoi ex giocatori. Giovanni Trapattoni ha compiuto 87 anni il 17 marzo e, tra i tanti omaggi, spicca la lettera che Aldo Serena gli ha dedicato sulle pagine del Corriere della Sera.

Trapattoni nel 2021 (Foto Instagram)

LA FOTO CON I TIFOSI E IL RICORDO DI SERENA

A fare il giro dei social nelle ultime ore è anche una foto che ritrae il “Trap” davanti a casa insieme ad alcuni tifosi. Un’immagine semplice, ma carica di significato, che lo stesso Serena richiama nella sua lettera.

“Ho provato un po’ di invidia per quei ragazzi che ti hanno salutato davanti a casa”, scrive l’ex attaccante, “avrei voluto esserci io, per stringerti la mano e dirti semplicemente: grazie”.

“QUELLO SGUARDO VIVACE CHE NON È MAI CAMBIATO”

Serena ripercorre il loro primo incontro, nell’estate del 1985 alla Juventus, quando Trapattoni lo accolse facendolo sentire subito importante.

“Mi parlavi come fossi un campione o come tu avresti voluto che fossi”, ricorda, sottolineando la capacità dell’allenatore di motivare e responsabilizzare i suoi giocatori.

E poi quel tratto umano che ha segnato intere generazioni: “Parlavi con lo stesso rispetto con il magazziniere come con il presidente”.

IL LEGAME TRA JUVE E INTER

Un rapporto che non si è fermato a Torino. Trapattoni volle Serena anche all’Inter, consolidando un legame che negli anni si è trasformato in qualcosa di più profondo.

“Il nostro è diventato un legame forte”, scrive Serena, riconoscendo nell’allenatore una figura capace di insegnare valori prima ancora che calcio: rispetto, equilibrio, capacità di mediazione.

L’EPISODIO DELLA “MULTA CHE RICORDERÀ PER TUTTA LA VITA”

Nella lettera emerge anche un episodio emblematico: una notte in ritiro in cui Serena lasciò l’albergo senza avvisare.

La reazione del tecnico fu durissima: “Pagherà una multa che ricorderà per tutta la vita”, disse davanti alla squadra, ignorandolo poi per settimane.

Ma proprio da lì nasce uno dei ricordi più intensi: il chiarimento, arrivato dopo un mese, con parole che Serena non ha dimenticato: “Avresti potuto parlarmi… adesso chiudiamo e guardiamo avanti”.

“HAI SPARSO SEMI DI AMICIZIA OVUNQUE”

La lettera si chiude con un passaggio che racconta più di qualsiasi trofeo il segno lasciato da Trapattoni.

“Hai sparso semi di amicizia ovunque”, scrive Serena, “qui da uno di quei chicchi è germogliata una piantina che ti vuole bene”.

Un omaggio che attraversa il tempo e restituisce il ritratto di un allenatore capace di lasciare un’impronta profonda, dentro e fuori dal campo.