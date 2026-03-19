giovedì 19 Marzo 2026

L’oroscopo di giovedì 19 marzo 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 19-3-2026 ore 8:23Ultimo aggiornamento: 19-3-2026 ore 8:23

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Situazioni buone per i sentimenti e ci saranno delle grandi opportunità. Per chi lavora in proprio c’è in ballo una possibile soddisfazione.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Al mattino non c’è energia. Ristabilisci armonia tra te e la persona che ami, qualche dubbio può arrivare.


Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Puoi ricevere un incarico importante in queste particolari giornate. Bene l’amore: incontri importanti per chi è solo. Viaggi positivi, questa fase di grande rinnovamento regala forza e fortuna.


Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Si discute del tuo ruolo e in questo momento potresti avere un’indecisione su come conquistare e dove andare. Se qualcuno deve darti qualcosa chiedi e insisti…


Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Questo è un giorno un po’ stancante, tra oggi e domani polemiche o difficoltà. Nella professione serve più grinta e determinazione.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Mentre la mattinata è sottoposta a discreto stress, nel pomeriggio si recupera in maniera piacevole. Devi cercare nuove opportunità, nuovi orizzonti. In amore non dare spazio ai capricci del partner.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Non è il momento di restare a guardare, potrebbe nascere un nuovo amore, e le coppie che si vogliono bene fanno progetti in grande stile. Presto avrai idee più chiare e vincerai sulle lunghe distanze!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Ti consiglierei di darti da fare nelle prime ore che risultano essere le migliori. Qualcuno deve recuperare un’azienda o addirittura un po’ di soldi per cercare di stare meglio. Anche i sentimenti possono risvegliarsi in maniera positiva.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Agisci con più grinta, adesso non devi perdere l’occasione di rimetterti in gioco, giornate di grande forza. Evita discussioni o scontri con persone Capricorno o Toro, ora comandi tu!


Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Qualcuno sta tentando di riorganizzare la propria vita, altri riceveranno conferme o già hanno effettuato un cambiamento. Se possibile cerca di non affaticarti troppo e concediti un relax…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

In amore possono esserci stati parecchi contrasti o lontananza nelle ultime settimane. Momento di riflessione per il denaro, contrasti con Leone.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Bella armonia, sensazioni valide. E’ probabile che nell’ambito del lavoro ci siano già delle trasformazioni importanti…










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