L’oroscopo di giovedì 19 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Situazioni buone per i sentimenti e ci saranno delle grandi opportunità. Per chi lavora in proprio c’è in ballo una possibile soddisfazione.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Al mattino non c’è energia. Ristabilisci armonia tra te e la persona che ami, qualche dubbio può arrivare.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Puoi ricevere un incarico importante in queste particolari giornate. Bene l’amore: incontri importanti per chi è solo. Viaggi positivi, questa fase di grande rinnovamento regala forza e fortuna.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Si discute del tuo ruolo e in questo momento potresti avere un’indecisione su come conquistare e dove andare. Se qualcuno deve darti qualcosa chiedi e insisti…
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Questo è un giorno un po’ stancante, tra oggi e domani polemiche o difficoltà. Nella professione serve più grinta e determinazione.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Mentre la mattinata è sottoposta a discreto stress, nel pomeriggio si recupera in maniera piacevole. Devi cercare nuove opportunità, nuovi orizzonti. In amore non dare spazio ai capricci del partner.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Non è il momento di restare a guardare, potrebbe nascere un nuovo amore, e le coppie che si vogliono bene fanno progetti in grande stile. Presto avrai idee più chiare e vincerai sulle lunghe distanze!
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Ti consiglierei di darti da fare nelle prime ore che risultano essere le migliori. Qualcuno deve recuperare un’azienda o addirittura un po’ di soldi per cercare di stare meglio. Anche i sentimenti possono risvegliarsi in maniera positiva.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Agisci con più grinta, adesso non devi perdere l’occasione di rimetterti in gioco, giornate di grande forza. Evita discussioni o scontri con persone Capricorno o Toro, ora comandi tu!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Qualcuno sta tentando di riorganizzare la propria vita, altri riceveranno conferme o già hanno effettuato un cambiamento. Se possibile cerca di non affaticarti troppo e concediti un relax…
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
In amore possono esserci stati parecchi contrasti o lontananza nelle ultime settimane. Momento di riflessione per il denaro, contrasti con Leone.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Bella armonia, sensazioni valide. E’ probabile che nell’ambito del lavoro ci siano già delle trasformazioni importanti…