Meteo, le previsioni di giovedì 19 marzo 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Circolazione depressionaria al Sud. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in gran parte soleggiato e con temperature massime in generale aumento. Tempo instabile e spesso perturbato sul Sud peninsulare, soprattutto su Basilicata e Puglia, a tratti su Campania e Calabria e in forma irregolare sulla Sicilia nordorientale. Nevicate sugli Appennini attorno ai 1000 metri. Venti da nord.

NORD

La pressione è in aumento sulle nostre regioni, pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno dappertutto. Soffiano venti deboli o con locali rinforzi dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno mossi. Aumento termico diurno. Temperature: Valori massimi attesi tra i 15 e i 17°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni la pressione è in aumento. La giornata sarà contrassegnata da una locale instabilità mattutina su Abruzzo meridionale e Molise. Sul resto delle regioni invece il tempo sarà stabile e soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, i mari saranno molto mosso il Tirreno, mosso l’Adriatico. Temperature: Valori massimi compresi tra gli 8°C di Campobasso e l’Aquila e i 19°C di Roma.

SUD E SICILIA

Sulle nostre regioni l’atmosfera è ancora instabile, pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o anche coperto. Sono previste precipitazioni diffuse, al mattino, su Basilicata e Puglia, alternate a schiarite sul resto delle regioni. Nel pomeriggio tenderà a migliorare gradualmente con le piogge che si allontaneranno dalle regioni. Neve a 1200 metri. Temperature: Valori massimi attesi tra i 6°C di Potenza e i 14-15°C di Napoli e Palermo.