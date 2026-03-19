LIVE | I Pasdaran attaccano l’impianto di gas naturale a Ras Laffan, Trump minaccia: “Se l’Iran attacca di nuovo il Qatar faremo esplodere il giacimento di South Pars”

ROMA – È il ventesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Tutte le notizie della giornata.

8:00 – In merito all’aggressione iraniana al Qatar un gruppo di paesi arabi e islamici, composto dai Ministri degli Esteri dello Stato del Qatar, della Repubblica dell’Azerbaigian, del Regno del Bahrein, della Repubblica Araba d’Egitto, del Regno Hascemita di Giordania, dello Stato del Kuwait, della Repubblica Libanese, della Repubblica Islamica del Pakistan, del Regno dell’Arabia Saudita, della Repubblica Araba Siriana, della Repubblica di Turchia e degli Emirati Arabi Uniti, ha diffuso attraverso il profilo X del ministero degli Esteri del Qatar, una nota congiunta in cui ribadiscono “la condanna e denuncia di questi attacchi deliberati perpetrati dall’Iran con missili balistici e droni (…) I partecipanti hanno sottolineato che questi attacchi non possono essere giustificati in alcun modo o con alcun pretesto. I partecipanti hanno inoltre affermato il diritto degli Stati di difendersi conformemente all’articolo (51) della Carta delle Nazioni Unite”. Il gruppo chiede inoltre che l’Iran “si astenga da qualsiasi azione o minaccia volta a chiudere o ostacolare la navigazione internazionale nello Stretto di Hormuz o a minacciare la sicurezza marittima a Bab al-Mandab” e condanna “l’aggressione di Israele contro il Libano e le sue politiche espansionistiche nella regione”.

7:30 – Qatar Energy sui profili social ha confermato che l’impianto di Raf Laffan è stato colpito ieri e anche questa mattina, subendo gravi danni: “Oltre al precedente attacco alla città industriale di Ras Laffan, avvenuto mercoledì 18 marzo 2026 e che ha provocato ingenti danni all’impianto Pearl GTL (Gas-to-Liquids), QatarEnergy conferma che nelle prime ore di giovedì 19 marzo 2026 diversi suoi impianti di gas naturale liquefatto (GNL) sono stati oggetto di attacchi missilistici, causando incendi di notevoli dimensioni e ulteriori danni ingenti. Le squadre di pronto intervento sono intervenute immediatamente per contenere i danni, senza che si registrassero vittime”.

7:15 – Nelle ultime ore i giacimenti di petrolio sono diventati gli obiettivi centrali della guerra in corso che vede congtrapposti Usa e Israele contro l’Iran. Ieri il botta e risposta tra le parti: prima l’attacco di Tel Aviv all’enorme giacimento di South Pars e la risposta immediata dei Pasdaran che hanno attaccato i siti petroliferi in Qatar, tra cui quello di Ras Laffan, il più grande al mondo. Proprio a seguito che di questo attacco il ministero dell’Interno di Doha ha fatto sapere che tutti gli incendi della zona industriale sono sotto controllo e che le operazioni di raffreddamento sono in corso.

Nella notte ha Trump su Truth ha fatto sapere che l’attacco di Israele non era stato concordato con gli Stati Uniti: “Israele, spinto dalla rabbia per quanto accaduto in Medio Oriente, ha attaccato violentemente un importante impianto, il giacimento di gas di South Pars in Iran. Una sezione relativamente piccola dell’intero impianto è stata colpita. Gli Stati Uniti non sapevano nulla di questo attacco e il Qatar non è stato in alcun modo coinvolto, né aveva idea che sarebbe accaduto. Sfortunatamente, l’Iran non era a conoscenza di questo, né di alcun altro fatto rilevante relativo all’attacco a South Pars, e ha ingiustificatamente e slealmente attaccato una parte dell’impianto di gas naturale liquefatto (GNL) del Qatar”.

Il presidente ha poi garantito che “Israele non effettuerà ulteriori attacchi contro questo importantissimo e prezioso giacimento di South Pars, a meno che l’Iran non decida imprudentemente di attaccare un paese innocente, in questo caso il Qatar. In tal caso, gli Stati Uniti d’America, con o senza l’aiuto o il consenso di Israele, faranno esplodere l’intero giacimento di gas di South Pars con una potenza e una forza che l’Iran non ha mai visto prima. Non intendo autorizzare questo livello di violenza e distruzione a causa delle implicazioni a lungo termine che avrà sul futuro dell’Iran, ma se l’impianto di GNL del Qatar verrà nuovamente attaccato, non esiterò a farlo”. Il presidente americano inoltre sta valutanto in Iran l’invio di migliaia di soldati.