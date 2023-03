Valanga sopra Courmayeur, trovato morto uno dei due dispersi

ROMA – Le condizioni di scarsa visibilità “non consentono di mettere vedette in grado di valutare il pericolo residuo”. E così i soccorritori hanno deciso di sospendere le operazioni di ricerca dello sciatore che risulta ancora disperso dopo il distacco, poco prima delle 13, di una valanga nel canale dello Spagnolo, a Courmayeur. È invece stato ritrovato morto l’altro sciatore disperso. Le operazioni di riconoscimento sono affidata al Soccorso alpino della guardia di finanza. I soccorritori precisano che il distacco è avvenuto nel canale dello Spagnolo e non in quello del Vesses, come erroneamente indicato dai testimoni che hanno assistito all’evento. L’errata indicazione ha creato inizialmente dei problemi nelle ricerche.

L’ALLARME INTORNO ALLE 13

L’allarme è stato dato oggi intorno alle 13. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano, allertato da alcuni sciatori che hanno assistito al distacco. Vista l’impossibilità, per le condizioni meteo avverse, di utilizzare l’elicottero, una squadra composta dai tecnici del Soccorso alpino valdostano, dal personale della Soccorso alpino ella guardia di finanza e dal medico rianimatore ha raggiunto la zona via terra. Una seconda squadra è partita dalla val Veny. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno tratto in salvo due sciatori, in buone condizioni generali, che hanno riferito dei due dispersi.