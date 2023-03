Duello Roccella-Annunziata, e la giornalista sbotta ‘caz..’

ROMA – A Mezz’ora in più su Rai 3 va in scena un serrato confronto tra la ministra Eugenia Roccella e Lucia Annunziata sul tema dei diritti e dei figli delle coppie omogenitoriali. La giornalista incalza la ministra alla Famiglia che ribatte colpo su colpo. Il confronto si surriscalda: “Dovete prendervi la responsabilità di farle queste leggi, cazzo”, dice Annunziata. Il pasticcio è fatto. La conduttrice si mette le mani alla bocca, quindi chiede ripetutamente scusa, per ben tre volte agli ascoltatori e poi alla sua interlocutrice. Che sorride: “Si vede che il tema la coinvolge“.

