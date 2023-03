Video| Amici 22, Megan è la prima eliminata ma in studio è Malgioglio show

ROMA – È andata in onda ieri sera su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 22. Un ritorno ‘col botto’, che oltre alle sfide dei ragazzi della scuola ha visto il debutto dei tre nuovi giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio.

L’interprete di ‘Mi sono innamorato di tuo marito’, è stato uno dei maggiori protagonisti della serata regalando al pubblico tante risate. E la rete, sempre attenta, non ha perso occasione di rilanciare i momenti più belli serata, soprattutto le difficoltà di Malgioglio nell’usare il tablet per le votazioni.

buongiorno ringraziamo ancora maria per aver scelto di cambiare la giuria e per aver chiamato cristiano malgioglio perché ogni volta è pipì addosso con luipic.twitter.com/AaZ6rQVu5X — ✨una bimba di zia Mara e adesso che famo? ✨ (@bimbadiziamara) March 19, 2023

io e malgioglio lo stesso livello di sconnessione: pic.twitter.com/HwKSlSNoXv — sab✨ (@ssaab___) March 18, 2023

Molto divertita per le ‘difficoltà’ dell’artista, anche la padrona di casa Maria De Filippi.

Morto per Maria che si accascia a terra dalle risate per Malgioglio #amici22 pic.twitter.com/EVySNkH95G — sisonokevin (@_soleilandia_) March 18, 2023

AMICI 22, LA PRIMA ELIMINAZIONE

Anche quest’anno è tornata la formula delle manche. A sfidarsi sono le squadre Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo. A perdere è il team dei due ballerini e al ballottaggio vanno Cricca, Maddalena e Megan. Proprio quest’ultima è la prima eliminata di Amici 22 ma si tratta di un addio meno ‘amaro’ del solito. La ballerina infatti si porta a casa una borsa di studio per una scuola di ballo di New York.

La puntata si è chiusa con il ballottaggio tra Federica e Ndg per l’eliminazione. A lasciare la scuola sarà poi Ndg, come annunciato in casetta da Maria De Filippi.