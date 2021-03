Consiglio Grande e Generale, l’elezione dei Capitani Reggenti

Oggi pomeriggio il Consiglio Grande e Generale si è riunito per dedicarsi unicamente all’elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2021. L’Aula ha così indicato la Coppia Reggenziale in Gian Carlo Venturini, segretario e consigliere del Pdcs, e Marco Nicolini, consigliere di Rete.

I due neoeletti verranno investiti della carica il prossimo 1° aprile, nella Cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti.

I lavori consiliari riprenderanno lunedì a partire dal comma 10 con la ratifica dei decreti: all’ordine del giorno, tra gli altri, il decreto legge sul rafforzamento delle misure di contenimento anti-covid e il decreto delegato sui ristori per gli operatori economici.

Repubblica di San Marino, 19 MARZO 2021/01