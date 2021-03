La Maddalena esce dalla zona rossa dopo tre settimane

CAGLIARI – Dopo tre settimane, La Maddalena esce dalla zona rossa. Lo comunica il sindaco, Fabio Lai, con un video pubblicato su Facebook, nel quale il primo cittadino ha reso noti gli ultimi numeri sul contagio nell’isola, forniti dall’Igiene pubblica: “I guariti sono 21, i ricoverati scendono a quattro, i positivi sono ora 78, con un incremento di 11 nuovi casi- spiega il sindaco-. I positivi, sono tutti in quarantena e tracciati, un dato, questo, molto importante. Numeri alla mano i dati sono sotto l’indice previsto per continuare la zona rossa, pertanto da oggi La Maddalena entra in zona bianca”.

Questo, avverte Lai, “non vuol dire ‘liberi tutti’, anche la zona bianca ha prescrizioni da rispettare, proprio per per evitare di tornare in zona rossa. Ci dobbiamo attenere scrupolosamente alle disposizioni contenute nell’ordinanza regionale numero otto, non voglio rischiare di compromettere la stagione. Comunico quindi fin da ora che i controlli continueranno a essere inflessibili. I titolari delle attività commerciali dovranno essere le prime ‘sentinelle’ e far rispettare le prescrizioni. La durata della zona bianca dipenderà dai comportamenti di tutti noi”.

