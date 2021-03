Myanmar, Bbc annuncia scomparsa corrispondente a Naypyidaw

ROMA – Un corripondente della Bbc in Myanmar è stato portato via oggi attorno a mezzogiorno, ora locale, da uomini non identificati nella capitale Naypyidaw: lo ha riferito l’emittente britannica, sui suoi profili social.

Secondo le informazioni disponibili, Aung Thura, questo il nome del cronista, di nazionalità birmana, risulta disperso. La Bbc ha rivolto un appello al governo del Myanmar ad aiutare a ritracciarlo e a garantirne la sicurezza.

Thura, si legge nel post, è un giornalista accreditato con l’emittente con anni di esperienza di lavoro nella copertura giornalistica a Naypyidaw.