Letta: “Il futuro della Dad? Sarà un mix tra 2019 e 2020”

ROMA – “Il futuro per quel che riguarda la didattica non sarà un ritorno al 2019, quanto piuttosto un mix 19-20. Voler tornare al pre-pandemia e al pre-Dad sarebbe un errore“. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta nel corso del suo intervento a Fiera Didacta Italia. Secondo Letta “è assolutamente auspicabile tornare in presenza il prima possibile“, tuttavia, “è necessario prendere il poco di positivo che la didattica a distanza ci sta lasciando soprattutto sul fronte della riduzione delle disuguaglianze”.

Il neo segretario dem quindi porta il suo esempio personale: “Prima di assumere l’attuale incarico- ha spiegato- gestivo un master a Parigi seguito da studenti di tutti i Paesi. Grazie alla modalità a distanza era possibile raggiungerli anche tramite le lezioni registrate”. La Dad, aggiunge l’ex premier, “permetterà anche alle università periferiche di raggiungere quei professori che si muovono solo per parlare nei grandi atenei“. Di contro, “la didattica a distanza è destinata ad aumentare la forbice tra chi è un ottimo studente e chi fatica”.

LEGGI ANCHE: Mattarella: “Dal Papa un forte richiamo allo spirito di fraternità”