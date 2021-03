Gestione spedizioni per e-commerce: un software automatizza il post-vendita

ROMA – Sono molte le variabili che decretano il successo di un e-commerce: tra queste c’è indubbiamente la logistica. Spedizioni rapide, tracking accurati e assistenza anche nella fase di post-vendita sono elementi fondamentali per migliorare la user experience e l’esperienza d’acquisto. Per capire quanto quest’aspetto sia tenuto in considerazione basta leggere una qualsiasi recensione che lamenta di lungaggini della logistica.

Isendu.com è la prima start-up italiana che collega marketplace come Amazon ed Ebay o CMS come WooCommerce, Magento e Shopify alle piattaforme dei corrieri espressi. Si tratta di un anello di congiunzione fondamentale che permette di automatizzare il processo di spedizione, elaborare gli ordini, generare le etichette per i colli e comunicare lo status della spedizione al cliente. Il core dell’azienda è, nelle parole del suo CEO, quello di “creare una piattaforma che permettesse a chiunque di spedire di tutto, ovunque. (…)“La nostra realtà mette a disposizione dei clienti il know-how giusto per sostenere il business e fornisce una rete di partner in grado di sostenerli e seguirli in ogni aspetto del processo di vendita online”.

Come funziona Isendu?

I clienti di Isendu potranno accedere ad una dashboard intuitiva e ottimizzata su cui sarà possibile automatizzare le spedizioni di un e-commerce. Il sistema sincronizza i dati elaborati dalla piattaforma di vendita e li invierà automaticamente ai canali del corriere espresso, in modo da procedere alla spedizione in tempi record. Così facendo sarà praticamente impossibile commettere errori di qualsiasi tipo.

Isendu prospetta un risparmio di tempo e di risorse incalcolabile. La piattaforma, inoltre, si occuperà anche di trovare la best rate per la spedizione da elaborare. Confrontando le banche dati dei corrieri espressi, Isendu riuscirà a trovare la migliore tariffa caso per caso, evitando una lunga e dispendiosa fase di comparazione. Grazie all’approccio data-driven del sistema, il software genererà anche una vera e propria banca dati e, di conseguenza, metriche periodiche per comprendere meglio i numeri del proprio business e scovare eventuali margini di miglioramento.