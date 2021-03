La decisione degli esperti: fine dello stato di emergenza a Tokyo

TOKYO – Il comitato consultivo di esperti nominato dal governo per affrontare la crisi sanitaria, coordinato dal ministro dello Sviluppo economico Yasuhisa Nishimura, ha espresso parere favorevole per far scadere nel suo termine naturale di domenica 21 lo stato di emergenza in vigore a Tokyo e nelle limitrofe prefetture di Saitama, Chiba e Kanagawa. Nonostante le posizioni contrarie di gran parte dei governatori locali, inclusa la governatrice della capitale Yuriko Koike che si è appellata al governo affinché introduca nuove misure restrittive una volta revocato lo stato di emergenza, il primo ministro Yoshihide Suga ha confermato la volontà del governo di procedere alla revoca. L’intenzione è ripristinare la vita normale dei cittadini e rilanciare l’economia della vasta area urbana di Tokyo, i cui 36 milioni di abitanti rappresentano il 30% della popolazione del Paese e circa metà della sua economia.

