VIDEO | Coronavirus, sindaco Cagliari: “Siamo in guerra”. E mostra le bare di Bergamo

CAGLIARI – “Siamo in guerra, l’avete capito? Non c’è da scherzare. I contagi in questi giorni sono aumentati. Non voglio generare panico, ma dobbiamo essere consapevoli che nei prossimi dieci giorni i numeri saliranno ancora, e di molto“. Così il sindaco di Cagliari, Palo Truzzu, in un video messaggio postato su Facebook, in particolare per redarguire chi ancora non rispetta le regole dettate dall’emergenza coronavirus, e continua ad uscire di casa senza motivo.

Per essere ancora più chiaro, il sindaco di Cagliari ha mostrato la foto che ha scioccato tutta Italia, quella della colonna dei mezzi dell’esercito impiegati a Bergamo per trasportare le bare verso i forni crematori di altre Regioni. “Questi sono il camion dell’esercito che portano via le bare da Bergamo, perché non c’è più posto in cimitero- le parole di Truzzu-. La conseguenza è questa, e vale più di mille parole. State a casa, perché non dobbiamo arrivare a questo e dipende da noi. Fatelo almeno per rispetto di quei medici che sono in prima linea e che si stanno facendo un mazzo tutti i giorni per garantire l’assistenza sanitaria, per far sì che nessuno muoia”.