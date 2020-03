Coronavirus, i presidi: “Giusto tenere scuole chiuse, l’anno finirà a data solita”

ROMA – L’ulteriore proroga della chiusura delle scuole, annunciata dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, “è stata accolta come una medicina che non piace a nessuno ma che che va comunque presa. Continueremo questi ‘arresti domiciliari’ forzati con una consapevolezza: ogni giorno che passa la didattica a distanza va rafforzandosi sempre di più”. Così all’agenzia Dire il presidente dell’Associazione nazionale Presidi, Antonello Giannelli.

“Stiamo portando avanti questo enorme esperimento di massa con grande impegno da parte di tutti- ha aggiunto il presidente Anp- non è facile i primi risultati già iniziano a vedersi”. Per quanto riguarda un eventuale slittamento della chiusura dell’anno scolastico Giannelli è categorico: “Al di là della riuscita o meno della didattica a distanza, l’ipotesi di far finire l’anno dopo la data prevista la vedo molto poco attuabile“.

