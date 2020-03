Chiuso il porto di Gioia Tauro per l’emergenza coronavirus

REGGIO CALABRIA – La Capitaneria di porto di Reggio Calabria ha ordinato la chiusura al traffico pedonale ed automobilistico e la sosta in tutta l’area portuale cittadina. L’ordinanza durerà fino al termine dello stato di emergenza epideomiologica da Covid-19.

POSITIVO UN DIPENDENTE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

Intanto un dipendente dell’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Gioia Tauro è risultato positivo al Covid-19. Sono scattate immediatamente le operazioni di controllo, disposte dal direttore dell’Ufficio delle dogane e dei monopoli Domenico Frisario, che ha, nelle prime ore del mattino, consegnato alle autorità sanitarie locali l’elenco delle persone, che hanno avuto contatti con il dipendente doganale.

L’Agenzia delle dogane sta garantendo l’apertura dell’ufficio, con i relativi servizi all’utenza, nel rispetto delle norme sanitarie, emanate dal ministero della Salute. La notizia è stata confermata dall’Autorità portuale impegnata in questi giorni in un controllo costante per analizzare la funzionalità delle misure di sicurezza e di tutela della salute, adottate all’interno dello scalo. Il commissario straordinario dell’Autorità portuale Andrea Agostinelli ha effettuato oggi una verifica straordinaria di tutta l’area accompagnato dai responsabili di MedCenter Container Terminal. L’obiettivo è stato quello di avere dettagliate assicurazioni e testare, personalmente, le condizioni di protezione igienico-sanitarie messe a disposizione dei lavoratori portuali e definite delle linee guida.