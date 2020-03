Komen Italia: “Garantite le Race for the cure 2020”

ROMA – “In questo periodo l’intero paese è messo a dura prova dalla pandemia da COVID 19. Ci vuole l’impegno di tutti per far sì che si riesca ad uscire il prima possibile da questa difficile emergenza sanitaria. L’invito che la Komen Italia rivolge alle migliaia di suoi volontari, amici e sostenitori è quindi quello di rimanere a casa e rispettare tutte le indicazioni utili a limitare i contagi. Noi lo stiamo facendo, lavorando da casa. Ma mentre prestiamo grande attenzione al Coronavirus, continuiamo a tenere alta l’attenzione anche su altre minacce che mettono ugualmente in pericolo la salute femminile, come i tumori del seno. Sebbene la pandemia li abbia messi temporaneamente in secondo piano, i tumori del seno nel nostro paese continuano a colpire duro: oltre 4.300 nuove diagnosi e più di 1.000 donne che perdono la loro vita ogni mese. Se da un lato dobbiamo quindi fare uno sforzo massimo per sconfiggere il Coronavirus, dall’altro non possiamo distrarci dai tumori del seno, che non fermano la loro aggressione nemmeno durante la pandemia. Per questo alla Komen Italia continuiamo a lavorare da casa con massimo impegno per assicurare che tutte le Race for the Cure- le importanti manifestazioni che svolgiamo da 20 anni per sensibilizzare, offrire esami gratuiti di prevenzione e mettere in campo nuovi progetti nell’azione di contrasto ai tumori del seno- possano comunque essere svolte nel 2020″. “Dobbiamo unire le forze e impegnarci a fondo adesso– ha dichiarato Riccardo Masetti, Presidente di Komen Italia- per uscire più rapidamente dall’emergenza Covid 19 e per proteggere la salute- – poi sarà ancora più bello ritrovarsi nelle varie Race, e festeggiare insieme anche la fine di questa tragica pandemia”. Così in un comunicato Komen Italia.

“Ad oggi, le date delle Race di Bologna, Brescia, Matera, Pescara e Napoli, in programma dopo l’estate– continua la Komen- restano quelle già annunciate. Per le Race di Roma e di Bari, siamo invece in attesa di capire meglio l’andamento della pandemia per decidere se le date potranno essere confermate per maggio o se, come è molto probabile, si renderà necessario spostarle più in avanti. Ma vogliamo rassicurarvi che anche queste due Race si svolgeranno comunque nel corso del 2020 e che le iscrizioni resteranno valide anche in caso di spostamento di data. Continuate quindi ad iscrivervi sul sito www.raceforthecure.it a tutte le edizioni previste per il 2020: riceverete così subito la maglia della Race, che vi verrà recapitata a casa in una speciale confezione. E continuate, con il passaparola- conclude la nota- ad incoraggiare anche i vostri amici a fare altrettanto, e a postare poi una foto con la maglia Race sui social @komenitalia per esprimere vicinanza e solidarietà alle tante donne che affrontano il tumore del seno in questo momento particolarmente difficile”.