Coronavirus, in Abruzzo i positivi salgono a 385. Albani: “Se continua così cure non garantite”

ROMA – Non sono 78 i casi in più registrati in Abruzzo da stanotte ma ben 122. Il numero più alto da quanto è iniziata l’emergenza. Un numero che porta dunque il totale dei contagi a 385 in tutta la Regione. “Se la curva continua ad aumentare ci sara’ un momento in cui non saremo in grado di garantire l’assistenza a tutti i pazienti. In questo caso dovremmo attivare anche noi la procedura Cross per trasferire pazienti. Speriamo non accada mai”, spiega Albero Albani, primario del Pronto Soccorso di Pescara e responsabile dell’emergenza sanitaria dell’Unita’ di Crisi creata dalla Regione Abruzzo, durante la conferenza stampa in corso nella Sala Consiliare di Pescara e convocata dal presidente della Regione Marco Marsilio. Albani, parlando anche delle forniture e della rete ospedaliera organizzata per far fronte all’emergenza ha annunciato di avere a disposizione ad oggi per il personale ospedaliero 50mila mascherine (20mila sono appena arrivate) che come tute, guanti e occhiali si stanno distribuendo nelle Asl. A scarseggiare, ha spiegato, sono le Ffp3, che “non si trovano”. Le scorte, limitate, ha comunicato, si stanno distribuendo al personale maggiormente esposto a rischi essendo queste utili soprattutto a chi compie manovre invasive sui pazienti. “E’ questo il momento di bloccare la diffusione del virus– ha aggiunto- bisogna rimanere a casa. La situazione e’ in evoluzione rapida cosi’ come e’ avvenuto nel resto del Paese ed e’ molto pesante. Non ci aspettiamo per il momento un calo, ma un aumento dei casi di positivita’. Abbiamo aumentato il numero dei tamponi che possiamo fare giornalmente con il contributo dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo. Nei prossimi giorni- ha annunciato Albani- saranno fatti a tutto il personale sanitario partendo da quelli piu’ a rischio”.

ABRUZZO, L’ASSESSORE ALLA SALUTE: “MANCA IL PERSONALE MEDICO”

L’assessore alla Sanita’ della Regione Abruzzo, Nicoletta Veri’, si definisce preoccupata per la mancanza del personale medico nella Regione nel corso della conferenza stampa convocata dal presidente della Regione. La richiesta lanciata e’ “oltre la nostra regione e la nostra Italia”, ha detto Veri’, e rivolta al personale medico. Appello che Marsilio stesso ha lanciato a tutti gli abruzzesi nel mondo qualora i titoli di studio siano equiparati, perche’ vengano a lavorare sul territorio in questo momento di grande emergenza.

“Dobbiamo poter avere al piu’ presto le risorse umane“, ha aggiunto l’assessore alla Sanita’, che ha ribadito come si sia gia’ attinto ai bandi aperti e che altro personale e’ stato reclutato con l’interruzione dell’attivita’ ambulatoriale programmata permettendo alla regione “di avere piu’ personale oltre che dispositivi messi a disposizione dalle strutture accreditate che si sono fatte carico dei casi no Covid”. L’Abruzzo, ha concluso Veri’, “ha risposto fino ad oggi in maniera fattiva e concreta. Abbiamo gestito tutti i nostri pazienti. Abbiamo garantito un alto livello di assistenza. Vedremo cosa succedera’ se supereremo il numero dei contagi che abbiamo previsto”.

REGIONE ABRUZZO: “NO A MEDICI IN LOMBARDIA, NON POSSIAMO”

“Abbiamo dovuto dire no a una richiesta del Governo di inviare qualche medico in Lombardia perche’ noi non siamo in condizioni: siamo una Regione che ha vissuto anni di commissariamento e piani di rientro che hanno bloccato il turn-over delle assunzioni”, spiega Marsilio. “Solo poche settimane fa abbiamo potuto bandire i nuovi concorsi per le assunzioni di personale nella nostra Regione- ha concluso- e assumere dove possibile medici e infermieri”.