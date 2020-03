Coronavirus, Fontana con la Croce rossa cinese: “Troppa gente per strada, servono misure più rigorose”

MILANO – “Anche il vicepresidente della Croce Rossa Cinese cinese, Sun Shuopeng, e’ stupito di come ci sia ancora troppa gente per strada, di quante persone usino ancora il trasporto pubblico e del fatto che poca gente usa la mascherina. Ci ha anche detto che le misure sono troppo poco rigorose e che se non si cambia approccio il virus continuera’. Oggi parlero’ col presidente del Consiglio e chiedero’ che si prendano i provvedimenti che ci sono stati suggeriti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontrando la stampa, insieme alla delegazione cinese da ieri sera a Milano.



Gli stessi concetti sono stati quindi ribaditi dallo stesso vice presidente della Croce Rossa cinese in maniera chiara “ancora troppa gente non rispetta le misure di sicurezza che, a mio avviso dovrebbero essere ancora piu’ rigide”.