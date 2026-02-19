Messina, torna a casa il bimbo nato prematuro: pesava solo 800 grammi

PALERMO – È a casa già da alcuni giorni il bimbo che alla nascita pesava solo 800 grammi, venuto alla luce a 25 settimane di gestazione dopo un parto spontaneo repentino e curato dall’equipe dell’Unità operativa complessa di Patologia e Terapia intensiva neonatale del policlinico Gaetano Martino di Messina. Un caso che per il reparto diretto da Eloisa Gitto rientra tra i così detti “grandi prematuri” e che ha avuto un esito positivo.

TUTTE LE COMPLICANZE

“Un bimbo il cui percorso è stato caratterizzato da tutte le complicanze tipiche della prematurità: dal distress respiratorio, con la necessità di attuare ventilazione invasiva e non, fino alla gestione delicata della nutrizione – dice una nota dell’ospedale -. Un piccolo guerriero, come definito in reparto, che per fortuna adesso è tornato a casa”. Il bimbo continuerà ad essere monitorato nell’ambulatorio del follow up del neonato a rischio.

L’INTERVENTO SALVA VITA

Una storia a lieto fine, tenuto conto che il piccolo ha subito anche un intervento salva vita al cuore, eseguito dall’equipe di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina direttamente all’interno dell’Unità di Patologia e terapia intensiva neonatale. È stato, infatti, necessario procedere con la chiusura chirurgica del dotto di botallo: un vaso sanguigno che collega l’arteria polmonare all’aorta durante la vita fetale e che in genere si chiude in modo spontaneo entro alcuni giorni.

Evento che in circa il 30% dei nati estremamente prematuri non si verifica; la mancata chiusura determina un sovraccarico di lavoro del muscolo cardiaco, iperafflusso polmonare ed insufficienza respiratoria e per questo motivo, quando i farmaci non hanno l’effetto sperato, è necessario intervenire tempestivamente con l’operazione.

“LA SUA STORIA, UN SEGNALE DI SPERANZA”

“La storia di questo bimbo – sottolinea Gitto – rappresenta un segnale di speranza e un esempio di come anche situazioni cliniche complesse possano trovare una risoluzione e condurre i nostri piccoli pazienti verso un futuro con una buona qualità di vita. Ogni dimissione è per noi motivo di gioia e soddisfazione; risultati che appartengono al nostro dovere di medici e che sono il risultato di un lavoro di équipe, una squadra di professionisti che ho il privilegio di guidare e che in questi anni è cresciuta sempre di più per essere un punto di riferimento per la città di Messina.

La peculiarità della nostra realtà in cui insistono tutte le competenze multidisciplinari necessarie per la cura e l’assistenza di bambini così critici è di certo un valore aggiunto. I nostri pazienti prematuri sono seguiti sia in fase acuta, sia successivamente fino all’età scolare proprio grazie all’ambulatorio di follow up del neonato a rischio, unica realtà presente in città”.