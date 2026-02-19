Ancora ignote le cause dell’incendio al Teatro Sannazaro di Napoli; “Valutazioni tecniche in corso”

NAPOLI – Al momento non è possibile formulare ipotesi sulle cause dell’incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro. Su quanto accaduto il 17 febbraio “sono in corso valutazioni tecniche approfondite”. Lo precisano i vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli, intervenuti sul posto con squadre operative, mezzi antincendio e personale specializzato.

Le operazioni di spegnimento hanno consentito di circoscrivere le fiamme e di contenere la propagazione dell’incendio, in un contesto, ricordano i vigili del fuoco, “reso complesso dalla presenza di materiali scenici e strutturali combustibili e dalla configurazione architettonica dell’edificio”. Attualmente sono in corso le attività di messa in sicurezza delle parti strutturali maggiormente esposte e ammalorate e le operazioni di smassamento e rimozione del materiale combusto, propedeutiche ai successivi accertamenti tecnici.

Ulteriori elementi saranno resi noti all’esito delle verifiche, nel rispetto, precisa il comando provinciale, “della delicatezza delle indagini”.