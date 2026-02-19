Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 19 febbraio 2026

RAI. PETRECCA SI DIMETTE DA DIRETTORE DI RAI SPORT

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, finito al centro delle polemiche per le gaffe della telecronaca della cerimonia di apertura alle Olimpiadi, ha rimesso il proprio mandato. Lascerà l’incarico al termine dei Gioghi 2026 Milano-Cortina. A succedergli, in via transitoria, sarà Marco Lollobrigida, attuale vicedirettore di Rai Sport. Dopo l’annuncio, la redazione di Rai Sport ha sospeso lo stato di agitazione che era stato proclamato per protesta dopo l’imbarazzante telecronaca di Petrecca. La notizia delle dimissioni scatena le reazioni delle opposizioni secondo le quali il passo indietro “arriva comunque in ritardo”.

ENERGIA. SCONTI IN BOLLETTA, ARRIVA IL DECRETO DEL GOVERNO

Abbassare le bollette delle famiglie, contenere i costi per le imprese e favorire la decarbonizzazione delle industrie. Sono gli obiettivi del decreto energia approvato ieri sera in Consiglio dei ministri. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, sottolinea che “con questo provvedimento, che vale oltre tre miliardi” il governo interviene su una “priorità assoluta” per famiglie e imprese. Per i nuclei vulnerabili il decreto prevede uno sconto in bolletta fino a 115 euro. Sconti anche per le famiglie con ISEE inferiore ai 25 mila. Intanto la Bce lancia l’allarme: “Le famiglie italiane pagano l’energia elettrica il doppio delle industrie”.

ROMA SI CANDIDA A OSPITARE LA SEDE EUROPEA DELLE DOGANE

Roma punta all’Europa. La Capitale si candida ufficialmente ad ospitare la nuova Agenzia europea delle dogane. La sede individuata è nel cuore dell’Eur, in un palazzo modernista di oltre 10mila metri quadrati. Secondo il ministro Giancarlo Giorgetti e il sindaco Roberto Gualtieri, l’eccellenza tecnologica italiana nel settore doganale è la carta vincente per guidare l’autorità comunitaria. Il progetto punta a un polo d’avanguardia per 500 dipendenti, focalizzato su digitalizzazione e contrasto alle frodi. Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani “la candidatura italiana è solida e credibile”.

ALLA CAMERA RAPPORTO SUSSIDIARIETÀ: “MENO CURE A CHI STA PEGGIO”

In Italia chi sta peggio ha meno accesso alle cure, nel quadro di un Sistema sanitario nazionale sottofinanziato e con carenza di prossimità, continuità assistenziale e integrazione sociosanitaria. Lo rivela il rapporto ‘Sussidiarietà e salute’ presentato alla Camera dalla Fondazione per la Sussidiarietà. Per il ministro della Salute, Orazio Schillaci, “c’è piena sintonia tra la visione della Fondazione e le azioni che il Governo sta portando avanti”. Schillaci sottolinea comunque che “all’estero il nostro servizio sanitario è visto come un servizio di grande qualità e un modello”.