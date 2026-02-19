Minneapolis come Darry: dagli U2 la canzone tributo a Renee Good, vittima dell’Ice

ROMA – Già il titolo “American Obituary”- tradotto in “Necrologio Americano”- è tutto un programma. Tra le cinque nuove canzoni nel nuovo EL di Bono Vox e compagni, spicca la canzone tributo degli U2 a Renee Good, la 37 enne americana uccisa a Minneapolis da un agente dell’Ice, la polizia anti migranti finita nel ciclone delle proteste fuori e dentro il Paese (e persino alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026).

TORNA L’IMPEGNO DI “WAR” E “SUNDAY BLOODY SUNDAY”

Il singolo è di fatto la canzone capofila di un rinnovato impegno politico e sociale della band di Dublino che già agli inizi degli anni ’80 ha regalato “War”: secondo il Rolling Stone entrato di diritto inserito nella classifica dei 500 migliori album della storia. War, per intenderci, conteneva la celeberrima “Sunday Bloody Sunday”, sulla strage di Derry, nell‘Irlanda del nord. Quella canzone si riferiva a un fatto di cronaca che risaliva a 10 anni prima: il 30 gennaio 1972 l’esercito del Regno Unito sparò ai partecipanti di una manifestazione nella città nordirlandese di Derry e quattordici persone, civili disarmate, furono uccise, e altre quattordici furono ferite. L’episodio passò alla storia appunto come Bloody Sunday e scatenò la rivolta nazionalista contro il governo di Londra. Ora, Minneapolis non è l’Irlanda del Nord di quegli anni, ma l’attacco di forze armate contro i civili è sicuramente il filo rosso che unisce i due episodi da cui gli U2 hanno tratto ispirazione.

LA STROFA DEDICATA A RENEE GOOD, “TERRORISTA INTERNA”

Il video musicale di “American Obituary” include il testo stesso della canzone. Una strofa cita Renee Good e racconta come sia stata uccisa: nel testo si dice che “è nata per morire libera”, che era una “madre americana di tre figli”. Contro di lei è stato usato “un proiettile per ogni bambino” alle 9.30 del 7 gennaio. La sua “felicità domestica” si scontra con chi l’ha definita “terrorista domestica/interna”. E infine l’appello della band affinché “l’America si solleverà contro il popolo della menzogna”, riferendosi anche ai tentativi portati avanti dalle autorità nazionali statunitensi per giustificare la sua uccisione con una versione dei fatti fortemente contestata dalla cittadinanza e dalle istituzioni locali.

Gli U2 non sono i primi a dedicare una canzone ai fatti di Minneapolis e alla morte di Renee Good: li ha preceduti “The Boss” Bruce Springsteen con “Streets of Minneapolis”, esibita pochi giorni dopo la morte della donna e di Alex Pretti, altro attivista ucciso dagli agenti federali dell’Ice.

Di seguito il testo integrale di “American Obituary” e la sua traduzione in Italiano.

IL TESTO INTEGRALE Di “AMERICAN OBITUARY”

“American Obituary”

You have the right to remain silent

Or not…

God above a mother’s love

A guiding hand to pick you up

To crush her like a coffee cup

Why?

Crossing guard or yellow bus

Our children teach us who to trust

The worst can’t kill what’s best in us

But they can try

America will rise

Against the people of the lie

I love you more

Than hate loves war

I love you more

Than hate loves war

(War, war)

We love you more than hate loves war

Renee Good born to die free

American mother of three

Seventh day January

A bullet for еach child, you see

The color of her eyе

9.30 Minneapolis

To desecrate domestic bliss

Three bullets blast, three babies kissed

Renee the domestic terrorist???

What you can’t kill can’t die

America will rise

Against the people of the lie

I love you more

Than hate loves war

I love you more

Than hate loves war

(War, war)

IN ITALIANO DIVENTA “NECROLOGIO AMERICANO”, ECCO LA TRADUZIONE

Hai il diritto di rimanere in silenzio

O no…

Dio al di sopra dell’amore di una madre

Una mano che ti guida per sollevarti

Per schiacciarla come una tazza di caffè

Perché?

Un vigile urbano o un autobus giallo

I nostri figli ci insegnano di chi fidarci

Il peggio non può uccidere ciò che c’è di meglio in noi

Ma possono provarci

L’America si solleverà

Contro il popolo della menzogna

Ti amo più

di quanto l’odio ami la guerra

Ti amo più

di quanto l’odio ami la guerra

(Guerra, guerra)

Ti amiamo più di quanto l’odio ami la guerra

Renee Good, nata per morire libera

Madre americana di tre figli

Settimo giorno di gennaio

Un proiettile per ogni bambino, vedi

Il colore dei suoi occhi

9.30 Minneapolis

Per profanare la felicità domestica

Tre proiettili esplodono, tre bambini baciati

Renee, la terrorista interna???

Ciò che non puoi uccidere non può morire

L’America si solleverà

Contro il popolo della menzogna

Ti amo di più

Di quanto l’odio ami la guerra

Ti amo di più

Di quanto l’odio ami la guerra

(Guerra, guerra)