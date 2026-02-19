giovedì 19 Febbraio 2026

Guardate cosa s’è inventata la Ferrari per il nuovo Mondiale | VIDEO

E' un alettone che si ribalta completamente, una cosa mai vista prima in Formula 1. Non si sa ancora che vantaggi porti, ma è una soluzione molto affascinante

Data pubblicazione: 19-2-2026 ore 16:08Ultimo aggiornamento: 19-2-2026 ore 16:08

ROMA – Con il grande reset dei regolamenti tecnici, La Formula Uno è diventata un laboratorio a cielo aperto. E in mezzo a soluzioni creative, idee borderline e genialate più o meno legali, spunta un’invenzione mai vista, firmata Ferrari. Un alettone ribaltante. Si fa prima a vederlo che a spiegarlo.

In pratica sul rettilineo, l’ala ruota su se stessa e si ribalta completamente. La sua efficacia in pista non è stata ancora pienamente testata, ma è sicuramente qualcosa di mai visto.

L’idea, sempre Marca, non è solo spettacolare ma potenzialmente devastante per gli equilibri in pista. “È un elemento che potrebbe teoricamente generare enormi vantaggi. Il più ovvio è che riduce la resistenza aerodinamica e aumenta la velocità in rettilineo. Ma significa anche che in frenata potrebbe consentire ai piloti di entrare in curva con maggiore sicurezza, trovare l’equilibrio e ricevere quella spinta extra dopo la curva. Inoltre, cambierebbe radicalmente il recupero di energia, una delle principali sfide della stagione”.

Non sarebbe la prima volta che la F1 cambia pelle grazie a un colpo di genio. Nel 2020 la Mercedes aveva spiazzato tutti con il DAS, il sistema che permetteva di modificare la convergenza delle ruote agendo sul volante. Dieci anni prima, la Red Bull Racing aveva fatto scuola con lo scarico soffiato, trasformando i gas di scarico in deportanza gratuita. E nel 2009 era arrivata la favola tecnica della Brawn GP, capace di dominare grazie al doppio diffusore quando nessuno la stava guardando.

Leggi anche

Atleti russi e bielorussi ai Giochi Paralimpici: “Alcuni già in Italia”. Ucraina e Ue pronte a boicottare le cerimonie

di Cristina Rossi

Calcio, divieto di trasferta per i tifosi: il Tar boccia i ricorsi

di Maria Carmela Fiumanò

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»