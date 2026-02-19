Sanremo 2026, Meloni in prima fila all’Ariston nella prima serata? L’indiscrezione

ROMA – E dopo Sergio Mattarella nel 2023, potrebbe arrivare lei: la premier Giorgia Meloni. Secondo un’indiscrezione che circola su quotidiani come Repubblica, la presidente starebbe valutando di partecipare alla prima serata del Festival di Sanremo, il 24 febbraio. Si tratterebbe di una prima volta assoluta per un capo di Governo. Al momento, la decisione sarebbe in valutazione, anche perché resta da vedere se l’impegno si incastrerà con l’agenda politica della premier. Nessuna conferma o notizia ufficiale è arrivata al riguardo.