Stasera torna Geppi Cucciari con ‘Splendida Cornice’: le anticipazioni

ROMA – Nuovo appuntamento con ‘Splendida Cornice‘: giovedì 19 febbraio alle 21.20 su Rai 3 torna il programma di Rai Cultura che mescola divulgazione e ironia in un equilibrio brillante e mai scontato. A guidare la serata sarà ancora una volta Geppi Cucciari, padrona di casa capace di alternare ritmo, intelligenza e leggerezza in un racconto televisivo ricco di suggestioni.

Tra gli ospiti spiccano Fabrizio Gifuni, volto della serie “Portobello”, e Ambra Angiolini, che renderà omaggio a Dario Fo esibendosi insieme alla conduttrice sulle note di “Su, cantiam”. In studio anche la scrittrice Barbara Alberti e il musicista Lino Patruno, protagonista di un momento musicale con gli ex Piccoli Cantori di Milano sulle note della celebre sigla di “Portobello”.

Non mancheranno i collegamenti: interverrà il regista Davide Iodice, mentre da Eboli arriverà un incontro decisamente fuori dal comune con Varenne, leggendario campione del trotto. Ampio spazio anche alla danza con le coreografie di Virgilio Sieni, interpretate da Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Giulia Mureddu e Valentina Squarzoni sulle “Sonate” di Bach.

Come da tradizione, il dialogo sarà animato dal pubblico “autocertificato”, espressione delle categorie sociali più disparate- dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo- chiamato a confrontarsi con gli ospiti sotto la guida di un panel di esperti: Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana; il linguista Giuseppe Antonelli; l’avvocata civilista Ester Viola; e la psicologa Ameya Gabriella Canovi.

A completare il mosaico della puntata: la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte firmati da Alessandro Arcodia, la rubrica “Agenda Mercadini” di Roberto Mercadini e la musica dal vivo dell’“autoradio” del programma con la band guidata da Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, insieme a Davide Angelica alla chitarra, Tommaso Ruggiero alla batteria e Daniele D’Alessandro a tastiera e clarinetto.