Da Pompei a Rimini: ecco i viaggi italiani di Papa Leone XIV dall’8 maggio

ROMA – Dal nord, a Pavia, dove sono custodite le spoglie di Sant’Agostino, padre del suo ordine religioso, fino all’estremo sud, nell’isola di Lampedusa, terra di approdo e transito mediterranea per tanti migranti. E poi Pompei, Napoli, Acerra, Assisi e Rimini con il Meeting per l’amicizia tra i popoli. Viaggi in Italia attendono papa Leone XIV per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. La prefettura della Casa pontificia ha reso noto oggi, il calendario delle visite pastorali di papa Leone XIV, con celebrazioni e incontri con le comunità ecclesiali e civili locali.

Simbolica la data di inizio di questi viaggi italiani del pontefice, l’8 maggio, il giorno del primo anniversario della sua elezione. “Un giorno significativo per il culto della Madonna di Pompei”, si legge sul sito della testata Vatican News, “come ricordò dalla Loggia delle Benedizioni, alla sua prima apparizione, lo stesso Robert Francis Prevost: “‘Oggi è il giorno della Supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore'”.

POMPEI E LA CAMPANIA

E si recherà proprio a Pompei, Leone XIV, nel celebre Santuario mariano, meta di pellegrinaggio di quattro Pontefici e di milioni di fedeli che si riuniscono per la “Supplica” ai piedi della Madonna due volte l’anno, maggio e novembre. Alla famosa preghiera devozionale scritta nel 1883 dal fondatore del Santuario, Bartolo Longo (canonizzato da Leone XIV a ottobre 2025), parteciperà quest’anno anche il papa, dopo aver presieduto la Messa. A Pompei, Leone si tratterrà per il pranzo, per poi trasferirsi nel pomeriggio a Napoli. Nell’arcidiocesi partenopea sono previsti due appuntamenti: l’incontro con clero e religiosi nella cattedrale e in piazza del Plebiscito quello con la cittadinanza.

Ancora in Campania e ancora a maggio tornerà Leone XIV. La visita si terrà il 23 di quel mese ad Acerra, uno dei comuni simbolo della cosiddetta Terra dei fuochi, l’area tra le province di Napoli e Caserta colpita per decenni dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici e dai roghi di materiali plastici e industriali. Proprio Acerra, insieme a Nola e Marigliano, forma quello che riviste scientifiche internazionali hanno definito il “Triangolo della morte” per l’alto tasso di mortalità correlato anche all’inquinamento ambientale.

PAVIA E LAMPEDUSA

Il papa riprenderà poi il giro di visite pastorali a giugno, recandosi nel pomeriggio di sabato 20 a Pavia. Una meta che tocca chiaramente le corde dell’anima di un Pontefice che, sempre in quel primo affaccio, si è definito un “figlio di Sant’Agostino”. Pavia è legata, infatti, a doppio filo al vescovo di Ippona, le cui spoglie nel 722 furono traslate a San Pietro in Ciel d’Oro, la basilica – citata pure da Dante nella Divina commedia – esempio di architettura romanica lombarda. Lì riposano tuttora.

A Lampedusa Leone XIV arriverà il 4 luglio, a quasi 13 anni dalla visita del suo precedessore Francesco. Il papa si recherà al mattino nell’isola, divenuta in questi anni l’approdo e la porta per l’Italia e per l’Europa di migliaia di migranti di Africa e Medio Oriente. Francesco scelse Lampedusa come meta del suo primo viaggio fuori Roma e da quelle acque, sulle quali gettò una corona di fiori in memoria di tutte le vittime dei naufragi del Mediterraneo.

ASSISI E RIMINI

“È un ritorno anche la visita prevista la mattina del 6 agosto ad Assisi“, sottolinea Vatican News. “Un ritorno per Leone XIV che vi si era recato a novembre per concludere l’81esima Assemblea generale della Cei e, in quell’occasione, si era recato pure alla Basilica superiore di San Francesco per pregare alla tomba del Poverello”. La testata della Santa Sede ricorda: “Salutando i francescani, il papa aveva promesso loro di far ritorno nella cittadina umbra dove sono in corso le celebrazioni per gli 800 anni del transito di San Francesco con l’esposizione delle spoglie mortali”. Ad agosto, secondo il calendario pubblicato dalla Prefettura, Leone XIV sarà nella Basilica di Santa Maria degli Angeli dove incontrerà i giovani riuniti per gli eventi dell’ottavo centenario e celebrerà la messa.

Ultimo appuntamento, sempre ad agosto, è quello di sabato 22 pomeriggio con la partecipazione di Leone XIV al Meeting per l’amicizia fra i popoli, il cosiddetto “Meeting di Rimini” giunto alla 47esima edizione. Oltre a incontrare i partecipanti, il papa presiederà una celebrazione eucaristica con i fedeli della diocesi.