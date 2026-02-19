Milano, incendio al quinto piano a Cormano. Tre persone intossicate, c’è anche un bambino

MILANO – Tre persone (due adulti e un bambino di cinque anni) sono state inviate in ospedale in codice verde perché intossicate dal fumo di un incendio scaturito in un appartamento vicino al loro, al quinto piano di un condominio di Cormano, nel milanese.

I Vigili del fuoco sono entrati in azione intorno alle 10.30 di stamane in via Cesare Acquati 12, dove l’appartamento è andato distrutto, lasciando per fortuna illesi due fratelli di origine egiziana, una ragazza e un bambino. Sul posto cinque mezzi del Comando di via Messina che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edificio. In corso le opere di bonifica.