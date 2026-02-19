giovedì 19 Febbraio 2026

Milano, incendio al quinto piano a Cormano. Tre persone intossicate, c’è anche un bambino

Il rogo è partito in un appartamento vicino a loro

di Marco SacchettiData pubblicazione: 19-2-2026 ore 14:04Ultimo aggiornamento: 19-2-2026 ore 14:04

MILANO – Tre persone (due adulti e un bambino di cinque anni) sono state inviate in ospedale in codice verde perché intossicate dal fumo di un incendio scaturito in un appartamento vicino al loro, al quinto piano di un condominio di Cormano, nel milanese.

I Vigili del fuoco sono entrati in azione intorno alle 10.30 di stamane in via Cesare Acquati 12, dove l’appartamento è andato distrutto, lasciando per fortuna illesi due fratelli di origine egiziana, una ragazza e un bambino. Sul posto cinque mezzi del Comando di via Messina che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edificio. In corso le opere di bonifica.

Leggi anche

Caso Epstein, Regno Unito sotto choc: arrestato l’ex principe Andrea, Re Carlo: “La legge deve fare il suo corso”

di Redazione

Il tribunale di Catania sospende il fermo sulla nave Sea-Watch 5

di Salvo Cataldo

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»