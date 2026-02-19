Tg Cultura, l’edizione di giovedì 19 febbraio 2026

INCENDIO TEATRO SANNAZARO DI NAPOLI “TRAGEDIA CULTURALE”

“Una tragedia culturale”. Così il ministro Alessandro Giuli ha definito la distruzione del teatro Sannazaro di Napoli a causa di un incendio. Durante un suo sopralluogo per verificare la situazione, il titolare del dicastero della Cultura ha comunque assicurato “il massimo sforzo del Governo per il restauro”, parlando di “percorso di rinascita”. Dalla Regione Campania arriverà subito un milione di euro ha fatto sapere invece il presidente Roberto Fico. Il teatro Sannazaro, inaugurato nel 1874, è un pezzo della storia di Napoli: sul palcoscenico della struttura di via Chiaia si sono esibiti tanti artisti di grande livello, da Eduardo Scarpetta a Eleonora Duse, ai fratelli De Filippo (qui si conobbero e nacque una amicizia tra Eduardo e Luigi Pirandello), e ben più recentemente Leopoldo Mastelloni o Lina Sastri solo per fare due citazioni.

MATTARELLA APRE ANNO DEDICATO A GRAZIA DELEDDA: LA CULTURA CI SALVA

Cento anni fa Grazia Deledda riceveva il Nobel per la letteratura, prima e finora unica donna italiana a ottenere questo riconoscimento. Un anniversario da celebrare. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Nuoro per l’apertura dell’anno deleddiano anche “per sottolineare- le sue parole- l’immenso contributo fornito alla cultura italiana da Grazia Deledda” e “una riconoscenza che chiunque abbia letto le sue opere non può che coltivare e avvertire”. Alla fine dell’evento, Mattarella ha ricevuto da alcuni ragazzi in dono un inserto su Grazia Deledda pubblicato dalla ‘Nuova Sardegna’. “La cultura ci salva in questa stagione complicata” ha detto loro ringranziandoli il capo dello Stato.

IL VICTORIA AND ALBERT MUSEUM ACQUISISCE IL PRIMO VIDEO PUBBLICATO SU YOUTUBE

Diciotto secondi destinati a fare storia. Tanto che il Victoria & Albert Museum di Londra ha deciso di acquisire ‘Me at the zoo’, il primo video in assoluto caricato il 23 aprile 2005 su Youtube da Jawed Karim, co-fondatore di quella che allora era una ‘semplice’ piattaforma creata da tre amici (gli altri due sono Chad Hurley e Steve Chen). Le immagini mostrano Karim durante una visita al giardino zoologico di San Diego, in California, in particolare si vedono degli elefanti sullo sfondo. Il Museo ha pensato a una mini-esposizione in cui oltre al filmato mettere in mostra il ‘processo’ che ha portato alla sua creazione – come il codice di visualizzazione originale o il lettore video realizzato per funzionare sul sistema – e che ha dato il via all’ascesa e al successo planetario di Youtube.

LA MORTE DI ROBERT DUVALL, DA ‘IL PADRINO’ AD ‘APOCALYPSE NOW’ I SUOI RUOLI PIU’ CELEBRI

Si è spento a 95 anni Robert Duvall. A darne notizia è stata la moglie Luciana con un post sul profilo Fb ufficiale dell’attore Premio Oscar. Duvall ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per ‘Un tenero ringraziamento’, ma tra i suoi ruoli più celebri si ricordano quelli ne ‘Il padrino’ e ‘Apocalypse Now’. Tra i tanti film a cui ha dato volto, voce e cuore ci sono anche, tra gli altri, ‘A civil action’ e ‘The judge’, ‘Il buio oltre la siepe’, ‘Giorni di tuono’ e ‘La lettera scarlatta’. “Bob ha dato tutto ai suoi personaggi e alla verità dello spirito umano che rappresentavano. Così facendo, lascia qualcosa di duraturo e indimenticabile a tutti noi“, ha ricordato la moglie.